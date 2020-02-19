【跑步】武漢肺炎令東京馬拉松神話幻滅　日本旅遊招牌一夜打破？

海外馬拉松是不少跑手最嚮往的節目，既可參與熱愛運動，置身年度盛事，又可趁機到當地旅遊。 全球眾多大型馬拉松之中，日本東京馬拉松應是最受推崇一個。大會安排貼心，日本民眾熱情打氣，賽道相對平坦、氣溫適中有利好成績，加上地點是無人不愛的東京，每年前往當地朝聖跑手有增無減。 可是今年東馬因新型冠狀病毒疫情影響，日前宣布禁止一般跑手參賽，大會連串安排引發公關災難，破壞力難以估計。

2020東京馬拉松在3月1日舉行，賽事吸引日本當地及全球共3.8萬跑手參與，賽事為全球六大馬拉松之一，亦是唯一在亞洲舉行「六大」賽事。今年東馬最特別的地方，是他們第一年被國際田聯升格為最高級別的白金標（Platinum Label）賽事，而且東京今年夏天將主辦夏季奧運會，令跑手格外渴望率先到當地感受奧運全馬賽道氣氛。即使及後東京奧運馬拉松賽事突然被宣布改在北海道舉行，仍無損一眾跑手興致。

日本向來是港人旅遊熱點，因有地利關係，東馬亦深受香港跑界歡迎。根據2018年數字，多達32萬人報名參加東馬，當年名額為2.6萬左右，中籤率約12%。

東京馬拉松深受全球跑手愛戴。（網上圖片）

東京是全球旅客熱點。（Getty Images）

群情洶湧

跑手為參加東馬千辛萬苦報名抽籤、訓練整年，比賽前13日大會才宣布受武漢肺炎疫情影響，禁止平民跑手參賽，只剩下約200精英跑手角逐。大會「留位不退款」的做法，廣為參賽跑手垢病，紛紛在東馬Facebook留言表達不滿。有跑手突破盲點，指出大會做法有違白金標賽事標準，表示已去信國際田聯投訴。

有跑手不滿東馬只在Facebook發訊息，「連一個電郵也沒有」，有欠尊重，亦有人認為比賽前13日才通知實在太遲，有人甚至已抵達東京才知未能比賽。不過眾人最大不滿，還是大會變相取消賽事卻拒絕退還報名費的安排，「已訂好的機票、酒店無法退款，我們的損失已經很大，希望大會考慮向跑手退款」成為眾人共識。

跑手怒插東馬部分精彩留言（按圖進入）

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算不算是取消？

跑手的要求合情合理，有人拿出白金標賽事額外要求細看，發現大會必須為賽事購買「取消比賽保險」，確保一旦賽事取消，大會可向參賽者退回報名費。上載細則的一位跑手認為，東馬大會違反此規定，表示已向國際田聯投訴，另一人直稱：「白金標只是個笑話」。

部分人翻查東馬大會規則第13條，當中列明：「只有因為大雪、水浸取消賽事，或因強風、閃電、龍捲風、沿賽道建築物大火引發結構性破壞當局勒令取消賽事，或因日本境內地震取消賽事，或因戰爭和恐怖襲擊取消賽事，報名費才可退還。」雖然沒有列明比賽因武漢肺炎這種突發傳染病而取消是否計算在內，但參賽跑手普遍認為，以此同一標準，大會「沒有理由不退款」。

可是東馬禁止一般跑手參加，賽事實際上並未完全取消。東京奧運馬拉松餘下最後一個參賽名額，一眾男跑手需要爭取在三場指定賽事：福岡馬拉松、東京馬拉松和琵琶湖馬拉松之中，跑出刷新日本全馬紀錄的2小時5分49秒內的成績取得。由於東馬被綁定為可取得東京奧運馬拉松入場券的比賽，因此不可貿然取消，並落得只剩下200人「小圈子」比賽的不倫不類狀況。

如此一來，東馬到底算不算是「已取消」？對獲得出賽名額卻被迫不能上陣的3.8萬跑手而言，比賽當然是已取消了。

預備長達一整年，東京馬拉松禁止一般跑手參賽，眾人都很失望。（網上圖片）

退款彈弓手犯眾憎 改一刀切大家都輸

為何跑手嚷着要求退款？海外馬拉松報名費各異，東京馬拉松海外選手2019年報名費為12800日圓（約900港元），不知是否跟升格為白金標賽事有關，2020東馬海外跑手報名費大幅提高至18200日圓（約1279港元），升幅逾42%之多。

不過金錢是其次，跑手最不滿的是公平問題：大會為跑手保留參賽名額至2021年賽事，卻不退款，也不可用作明年賽事報名之用。換言之，如果各人希望2021年跑東馬，即是要付出2020及2021兩年報名費，有人抱怨：「為什麼2021報名的人付一次錢，我們卻要付兩次？大會是否給我兩塊完賽獎牌？」

有趣的是，在未宣布所有一般跑手不能參賽前約一星期，東馬大會曾經提出一項選擇予來自中國地區跑手：若中國選手自願退賽，大會可全數退還報名費。此舉立即惹怒所有日本跑手，認為大會偏坦外人，歧視自己人。到之後所有一般跑手不獲參賽，這件事被炒得更熱，當時大會其實已宣布一刀切，所有跑手也不會獲得退款，但他們對中國參賽者「彈弓手」退款的做法，已令全部跑手也不高興，裡外不是人。

大會原意是利用退款「利誘」來自武漢肺炎病毒源頭的中國地區跑手退賽，務求令賽事影響減至最少，無奈對策趕不上疫情變化，引爆今次公關災難。

東京馬拉松大會宣布4月將寄出東馬紀念品予參賽跑手。（東京馬拉松官網）

猶豫不決自毀品牌

事實上，今次武漢肺炎疫情，令世人看清楚日本風光背後的另一面：日本由首相安倍晉三以至一般國民，不少對防疫意識不高，上班族發燒七天也不敢請病假冒死上班，確診後當局才後知後覺公布該人上班路線，郵輪「鑽石公主號」的鬧劇大家也相當清楚。

東馬大會一開始便心存僥倖，不想改變只顧拖延，拖至疫情在日本愈來愈嚴重，才在最後一刻宣布一般跑手不可參加，令眾人失去預算；對中國選手「彈弓手」退款的做法，盡顯大會企圖博大霧，希望疫情不會爆發的鴕鳥想法拖泥帶水；不得不提的是，因為日本一直苦心經營品牌，令旅客賓至如歸，也令大家對日本的要求更高，於是東馬大會一宣布不向跑手退款，眾人的反應變相更大。

周三（19日）大會再在Facebook上公布，為表歉意會在今年4月向跑手寄出號碼布、計時晶片、跑手完賽毛巾衣、保暖紙和大會場刊作為留念，如果跑手2021年出賽，完場時可一次過獲頒2020和2021年兩塊完賽紀念牌，算是群情洶湧下的亡羊補牢。

大型馬拉松賽事取消的過往例子不多，2012年紐約馬拉松因風暴取消，參賽者可選擇退款，或不退款但保留名額參加未來三年其中一年賽事，但同樣需要再付報名費。東馬即使只屬局部取消賽事，可是一刀切不獲退款的做法，已失信於跑手，苦心經營的品牌毀於一旦，加上日本政府所作所為，災難後果或許較疫情本身更難恢復過來。