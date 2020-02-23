【行山】山野林蔭人人有份　享受大自然也要負責任｜Hikipedia

行山避疫熱潮，最近有些少上山的朋友問：「你哋行山多，呢段時間行山其實有咩要注意？你哋上到山就唔戴口罩定點？」 見到更多人有興趣接觸山野固然開心，與其困在家中煲劇打機打牌，不如行山呼吸一下新鮮空氣。不過在敏感時期上山，還是要特別小心，雖然山上空氣較好，卻也不代表不會被病毒傳染。尤其是這段時間很多人湧上山，用過的口罩和垃圾被丟棄隨處可見，自私行為「攬炒」，令上山分分鐘比留家更危險。 「我哋唔識行山，睇發哥、睇咖哩山，學吓學吓就識。」 利申：絕非專家！！純粹開心share過往經驗，列出幾點我們覺得要注意的事項，希望大家享受山野之餘，都能夠一起負起保護山野的責任，開開心心上山去。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

1.自己垃圾自己帶走

上山避疫有幾大法寶：口罩、備用口罩、信封/密實袋、垃圾袋、濕紙巾、搓手液等等。根據前幾次行山經驗，我們到達山腳時都不會馬上除下口罩，因為山腳聚集了不少人，所以起碼走到半途人群疏散才除下。除下口罩後，再用信封或密實袋裝使用過的口罩。廢棄口罩、濕紙巾、果皮或其他垃圾等，最好放在自己攜帶的垃圾袋，千萬不要隨意丟棄在山上。「自己垃圾自己帶走」，大家行山都是為了避疫，否則山上的垃圾成為傳染源，適得其反。

戴上口罩、帽子、太陽眼鏡，加上風褸上山，連哥哥經過都認不出我了！不過帶著口罩上 山容易沾溼口罩，最後要用上後備口罩！

2. 路線選擇多 多資料搜集避人流

規劃路線上都有幾點要注意：路程長段、路線難易程度、位置、交通等等，都是考慮因素。現階段我們認為短途路線較佳，因為長途路線會增加使用公廁次數，公廁乃傳染病菌病毒的熱點之一，可免則免。至於位置方面，宜選擇交通易於到達且車程較短的地方，尤其是香港有不少「後花園」就藏於民居之後，由屋企出發10-15分鐘便可到達，詳情可留意我們的其他篇章。制定路線時可考慮非熱門路線，因為龍脊、城門水塘、大帽山等，最近都已人滿為患，人流隨時比地面還要多。事實上一座山根本有多條路線可選擇，簡單點，順行、逆行也是兩個玩法，有次我們選擇逆走孖崗山，剛好就能避開人群，出發前多做資料搜集吧。

有次我們逆行孖崗山，剛好避開人潮。

3.身體不適就休息吧

一班山友熱熱鬧鬧上山固然開心，但人多總會增加傳播風險，非常時期就盡量人少為妙吧。出發前一兩日可詢問山友們身體狀況，如有不適下次再參與也不遲。上山時若然遇到人多地方就盡量不要逗留，熱門打卡位一般都比較容易聚集人群，此時我們都會另覓位置拍照，座山咁大，總有影相位。

最近山上經常人群湧湧，人多的地方最好不要逗留。

4.衛生比任何時候都重要

無論山上山下，進食前用濕紙巾或搓手液消毒雙手才進食是常識吧，如果有用水袋的山友，記得要消毒水袋的吸嘴，因為水袋吸嘴最容易觸碰到外界，以前我常用的水袋並未配有吸嘴蓋，想起都覺得危險！雖然向來有「大菌食細菌」的民間智慧，現在真不敢了！

衣物方面，坊間不少防水或快乾運動服裝和裝備，方便清潔和更換，有些防水風褸更可以直接噴灑酒精噴霧消毒，也是一個可行的選擇。最近看到不少有關的產品廣告，又勾起了我們的購物慾。

我的水袋並沒有配上吸嘴蓋，所以更加要勤消毒！

5.為己為人 留意山野禮儀

最近天氣反覆，建議背囊中可長期放件薄風褸，以備不時之需。防曬、防風、防寒都得。還有注意少少山野禮儀，例如拍照時若有山友等候，就不要長時間佔據景點，禮讓一點心情也輕鬆一點；也不要大聲開喇叭放音樂，此舉就如那些在公共交通工具上開大電話喇叭看短片的人般，強行分享「個人品味」未必人人接受，既然來到山中，一起分享「大自然的交響樂」，也別有一番風滋味吧。

上山記得不要大聲開喇叭放音樂。不過這個是錯誤示範，指南針不能掛在脖子上，若被樹 枝勾到就麻煩了！

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