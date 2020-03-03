【齊動 LetZ Goal · 教學】Q&A懶人包：附同步數據方法連結

「齊動 LetZ Goal」已經正式上架，虛擬跑挑戰平台屬嶄新概念，最多跑友查詢的當然是「點解Sync唔到」，特別是iPhone用戶使用Apple Health，往往找不到數據。要注意的是，Apple Health不會自行記錄跑步數據，iPhone用戶必須安裝其他跑步App，例如NRC、Strava、Runkeeper等，將之與Apple Health連結，就能將跑步數據同步到「齊動 LetZ Goal」。

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶



我用Android，沒有Garmin手錶

「齊動 LetZ Goal」團隊正在努力，繼續增加不同裝置及應用程式，改善功能，未來將兼容更多Device。若大家仍有其他疑問，可繼續閱讀下文。

問：點先可以獲得每月訓練呢類「獎章」？ 齊動 LetZ Goal：「齊動 LetZ Goal」的所有「獎章」都是「自動mode」，只要你馬上跑一轉並Sync數據，就可以自動挑戰不同的獎章。獎章分兩種： 1）一次性訓練：限時內完成目標里數，即可獲得虛擬獎章。 2）階段性訓練：每次限時內完成目標里數，除可獲得虛擬獎章，亦會啟動下個階段訓練，繼續晉級過關打Boss！

問：有兩個挑戰活動嘅獎品都好吸引，我可唔可以同時參加？ 齊動 LetZ Goal ：「齊動 LetZ Goal」暫時不能讓跑手同時參加兩個或以上的挑戰活動。 如果你已參加挑戰A，但想轉玩挑戰B，你可到挑戰B按「立即參賽」，系統會問你是否暫停之前比賽，轉為參加本挑戰，只要你按「確認參加」，便會轉為參加挑戰B。你在挑戰A期間所跑的里數，將暫儲於挑戰A，不會帶到挑戰B，所以挑戰B的里數會由零開始。 這段期間，你可隨時暫停為挑戰B儲里數，回到挑戰A按「確認參加」 ，在已儲存的里數上繼續努力。

問：我冇Garmin錶，又用Android手機，點玩「齊動 LetZ Goal」？ 齊動 LetZ Goal：你可以下載「Map My Run」應用程式，再經該程式紀錄並上傳跑步數據至請「齊動 LetZ Goal」便可。這個跑步平台會不斷改善弊端、增加功能，未來將兼容更多Devices。謝謝你耐心等候！

關於「齊動 LetZ Goal」

從此，運動變得不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置

「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對「齊動 LetZ Goal」尚有大大小小疑問！按此了解我們更多