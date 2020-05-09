【馬拉松】比賽取消又如何　我們有無限個繼續練跑的理由

過去幾個月，跑手們都問（或者被人問）一個問題：都冇比賽，練嚟做乜？ 的確，年底外出跑馬拉松，似乎也成泡影。沒有比賽，或許少了目標，但我們還有N個繼續練跑的理由啊，因為只有世界末日才不練跑、因為落街跑馬拉松都可以PB、因為沒有比賽練跑就可以劏青蛙劏大魚、因為「你」太出眾不練跑就會連尾燈都見不到……

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跑界騙子多，癲佬也多（BTW通常癲佬=騙子），你太出眾、你Lap我圈我連尾燈都見唔到、偷懶唔練跑就連同你傾計機會都冇……真亦假時假亦真，到底誰Lap誰？算吧，不重要，重要是大家能夠一起跑步、一起吹水，一起除罩相見！

摘自跑步癲佬group的對話，到底誰比Darren出眾？（01美術製圖）

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跑步的好處不用說，正所謂唔跑又點食！而且如今練跑終於不用只為比賽着想，想連kill 14標、想劏大魚、劏青蛙，大家盡情吧，他日比賽重臨，就不能任性了！

走青公有幾奇？但Jeff跑的是52公里青公全走……（01美術製圖）

+ 6 + 5 + 4

來自超級正能量跑手的分享

回想過去幾個月猶如死城的日子，跑步或許已是你最有存在感的一刻，儘管因為疫情你要清晨4點去跑、儘管你要找沒人的路線……跑步是我們的精神食量，做人就是要奮鬥，不認命，不妥協！

咁又係喎。（01美術製圖）