康文署運動場重開︱淋浴區重開尚算清潔　跑手隨地吐口水欠公德

康文署轄下運動場重開約一周，場內更衣室和沖身設施都於周一重開了，觀眾席尚未開放，跑道人數限制依舊，設有8條400米跑道，最多容許200人使用。 更衣室重開首日，記者在晚上8時30分到深水埗運動場，慢跑7公里，觀察場內衛生情況和人流，發現場地設施外，市民是否有公德心都是重點。

運動場重開約一周， 加上更衣室和淋浴設施都可以使用，衛生情況有否變轉差是跑手們關注的。上周三，記者走到深水埗運動場視察環境，本周一再度到訪，場內人數是172人，記者慢跑7公里和淋浴更衣，進一步了解衛生情況。

1）欠缺公德心跑手 影響場地衛生

視察後，場地衛生情況尚可，但公德心欠佳的市民嚴重影響場內清潔，記者看到一名男跑手，連續數圈在內線向草地方向吐口水，一圈吐2至3次。儘管跑道內側沒有人跑步，但不少跑友都會在圈內休息和兩手觸地做體能，手和鞋都容易沾到口水。那名男跑手行為自私，要是多數名跑手都像他那樣，場地衛生就不堪設想，下圖不按運動場規矩往後行的人，就是多次吐口水的男跑手。

樣子就不清晰地刊登，大家要小心紅色跑鞋、黑色手錶、帶眼鏡和寸頭的男子，避免中飛劍。（區嘉俊攝）

2)場地衛生不俗 注意地面不潔

運動場近乎全開，入口就剩下一個，確保進場人士都要量體溫和人數不超上限200人，洗手液和紙巾充足，飲水機未能使用，減低間接親吻傳播細菌。跑手到運動練習，記得自備水樽和水，以防脫水。

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場內清潔與一周前分別不大，很多跑友都坐在地上做體能，但始終地面都有人踏過，也有上述沒有公德心的跑手隨地土口水，建議不要手碰地面或躺下。

飲水機依然封了。（區嘉俊攝）

3）更衣室細節顯細心 風險始終較高

更衣室內的掛衫架，中間用帆布位置隔開，減低不同跑手衣物間的接觸，降低交叉感染機會，算是小改變大改善，希望帆布有經常清潔。

晚上9時30分，我在更衣室沖涼，毫不擠迫，也算乾淨。浴室不是全面開放，相隔夠遠，但水力不是清潔就能改善，花灑水力太弱，迫我走近坑渠蓋，建議大家淋浴就帶備拖鞋，不用在淋室和更衣室間赤腳走來走去，要知道跑手會在更衣室穿著很多細菌的跑鞋，接觸到服板就不好。

希望帆布有經常清潔。（區嘉俊攝）

+ 9 + 8 + 7

跑步語錄：

健身室重開，前往健身室鍛煉肌肉很合理，練得放心就要注意以下事項：

+ 3 + 2

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