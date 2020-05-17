HK 360︱黃浩聰35小時21分超額完走360公里　難忘大嶼山時光隧道

新冠肺炎疫情使得不少的比賽無奈取消，包括全新的本地山賽HK 360。香港山界「神級」跑手黃浩聰決定以個人身份挑戰，由星期四（14日）開始一連四日，依照HK 360賽事路線作藍本，分別環繞新界、九龍、大嶼山及香港島跑一圈。黃浩聰最終達標，以35小時21分56秒完走一共360公里，成為香港第一人。

黃浩聰於上環中山公園「衝線」後，已沒什麼力氣走路，雙腿疼痛。他坐到一旁換鞋，雙腳長了不少繭和水泡，都是第一日開始累積下來的「戰績」。

跑過四大極地超馬和UTMB（Ultra-Trail du Mont-Blanc），黃浩聰認為今次HK 360 Challenge更困難，他笑說：「因為自己Set得太難。現在回想，我會說極地賽只是入門版。因為一般極地賽是7日跑350公里，但今次是挑戰4日360公里，加上現時天氣炎熱，的確是難上加難。」

黃浩聰想不到有那麼多人會中途加入做支援。（甘琬湄攝）

5小時58分跑畢最後港島站

回顧4日表現，黃浩聰今日在港島完成最後一站，先花了5小時12分完成55公里的環島路程，再於中山公園繞圈跑畢餘下里數，終以5小時58分45秒征服最後64公里，總計以35小時21分56秒攻克港九新界大嶼山360公里，達到36小時內的目標。

黃浩聰表示第3日（即環大嶼山）最為困難且深刻，憶述當日路況：「山路佔大部分，爬升最多。有趣的是，跑過欣澳後連續上幾座山，再落去是高速公路橋底，然後就環迪士尼一圈，很辛苦卻又非常壯觀。」

其後跑回東涌的路途，黃浩聰已經很疲倦，他非常感激身旁的支援跑手：「我們經過一條隧道，那漆黑的短短五十米很『熱血』，一起大叫口號，頓時充滿力量前進」。黃浩聰預計以11小時跑畢大嶼山100公里，結果跑足11小時55分，導致今日時間相對緊迫，「要『搏老命』及非常專注才能完成兼達標」。

黃浩聰跑畢全程後雙腳傷痕累累。（甘琬湄攝）

黃浩聰今次挑戰HK 360，乃為了實現年少時候遊香港的夢想。雖然「正版」HK 360賽事取消，黃浩聰選擇以自己的方式跑一次，又覺得純粹跑遊欠缺挑戰，所以訂下36小時的目標。

「事前沒有人知道我能否完成，連自己也不知道。既然我現在處於最『Fit』的年紀，那麼多人支持下我仍做不到的話，香港應該也沒有人會做到，那麼我就嘗試挑戰。」他說。

黃浩聰難忘大嶼山的經歷。（甘琬湄攝）

黃浩聰完成HK 360挑戰後疲憊不堪。（甘琬湄攝）

黃浩聰：感激Supporters自發加入支援

完成個人挑戰，探索很多未走過的地方。黃浩聰的收穫比預期多，尤其是大家對他的支持與厚望：「那是一種神奇的感覺。因我跑的時候不能跟大家即時溝通，我便事先share location讓大家了解我的進度。怎料因為大家可以追蹤到我的關係，沿路會見到些跑友加入做Supporters（支援跑手），好開心好熱鬧。」

黃浩總估計，4日以來大概有300個跑手支援過他，一同跑步打氣：「大家不用報名，想跑就跑，像是把社區帶入越野跑。來支援的跑手都是自發出來，原來效果是如此理想」。

黃浩聽表示疫情令不少比賽取消，希望各位跑手「想跑就跑」，今次自己的壯舉為港人帶來能量。（甘琬湄攝）

黃浩聰補充，完成是次挑戰，意義遠遠大於任何一個比賽，因為比賽重視勝負，今次HK 360挑戰純粹是自我挑戰，重視的是挑戰及冒險精神：「我們有時太安於舒適的的環境，但人是要不斷追求自我挑戰、追求卓越的精神，才能令進步。加上近日大家都比較鬱悶，好多比賽又因疫情取消了，希望我能透過今次的挑戰帶給大家一點正能量。」

疫情下跑步，出發前要考慮：