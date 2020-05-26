馬拉松︱陳家豪曾因戰績不及姚潔貞而失落　最後慶幸愛妻是跑步人

本地長跑好手陳家豪於有線節目《高山低谷》擔任第一集嘉賓，談及長跑生涯的起跌，特別是當年太太姚潔貞取得奧運資格，他直認曾因運動成績不及另一半而失落。

其實這對長跑夫婦的戰績同樣彪炳，只是潔貞曾經出戰里約奧運，成為香港史上第3個征戰奧運馬拉松的女跑手，相比之下，家豪就擔當背後的角色，身體力行支持潔貞。家豪直認，曾因長跑生涯不如太太一帆風順而失落：「2013年，太太正於跑壇冒起，爭取奧運資格，自己的狀態亦最fit，原本一心一意跑一場『最後衝刺』就退下來，嘗試新的訓練方式，但因太急進而受傷，心情跌至谷底。」

姚潔貞（右）腳傷未癒，現在專心養傷；陳家豪（左）則希望明年帶同愛女陳瑤到東京支持愛妻出戰奧運。（潘思維攝）

事實上，一場新冠肺炎疫情也令家豪面對另一個挑戰，36歲的他在今個跑季跑出「第二春」，去年12月的港島10公里賽，他打破塵封十年的個人最佳時間，以30分57秒奪得亞軍，與香港紀錄（30分51秒）僅6秒之差，亦以這6秒於該戰不敵香港紀錄保持者黃尹雋。他原本打算今季來個真正的「最後衝刺」，跑場亮麗的比賽就退役，但一場疫症令全球大部分長跑比賽取消，打亂部署，但家豪未因此而放棄，教跑以外也積極訓練。

2019年港島10公里賽，陳家豪（左）以6秒之差不敵黃尹雋（右），但以30分57秒刷新個人最佳時間，狀態大勇。（資料圖片；潘思維攝）

家豪在節目中也談到，2005至06年期間，畢業後立即投考紀律部隊，但最後未獲正式取錄，卻因此在斧山道泳池當兼職救生員幫補家計，也因此經常到旁邊的運動場練習，最終與姚潔貞定情，他深信冥冥中自有主宰。「太太同是中長跑運動員，對我來說利多於弊。我很多朋友的另一半都不是同一項運動愛好者，他們不明白為何要付出這麼多時間練跑、練體能。但大家都知道，一生中有機會可以代表香港衝擊奧運，是莫大的榮耀，無論如何都會支持。現在太太成就比我高，我亦沒有半點自卑。」

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