【六大馬拉松】紐約馬柏林馬取消　退款或留位任擇卻前途未卜？

「六大馬」因為新冠肺炎疫情或縮水或取消，直至年底舉行賽事都可能「全滅」。 紐約馬拉松與柏林馬拉松同日宣布，因為疫情未見消退，本年賽事無奈取消。跑手可以選擇退回報名費或預留來年參賽名額，紐約馬的一個安排更為貼心，背後隱藏一個悲慘問題：「來年真的可以舉行嗎？」

美國近期疫情再趨嚴峻，確診數字飆升。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布，考慮跑手、工作人員、支持者等方面的健康，定於11月1 日舉行的紐約馬，將會取消，「希望第50屆紐約馬，可以在明年11月舉行」。

紐約馬是世界最大規模馬拉松賽之一，去年有53,640人完成，主辦單位坦言對取消賽事相當失望，惟須跟從健康與安全指示，今屆跑手將不會得到號布、主題T恤及完賽牌。主辦單位將於10月17日至11月1日舉行虛擬跑，讓跑手各自努力，完成全馬。

帝國大廈下跑馬拉松的風景，今年消失。（美聯社）

明年賽事暫定於2021年11月7日舉行，但是美國疫情反覆，一年之後是何等光景，實難預料。按世衛數字昨日新增逾2.6萬宗確診個案，總計個案逾229萬宗，逾12萬人病逝。主辦單位宣布今屆跑手有「3條路」可以選擇，既可退回報名費，選擇把報名費捐助主辦單位相關的青少年及社區計劃，或預留2021、22或23年賽事的跑席。

相片中回憶去年紐約馬盛况：

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不過，來年賽事能否舉行仍屬未知之數，大會在退款公布似有準備。常見問題指如果2021年賽事取消，或跑手因出境限制未能成行，亦會根據一貫取消賽事的政策處理。一下子讓跑手預留後年，甚至大後年的跑席，亦相當罕見。

柏林馬拉松是跑手衝成績的樂園，可惜今年無緣。（Getty Images）

「SUB 2」跑手傑祖基曾在2017年揚威柏林。（Getty Images）

奉為「世界最快賽道」的柏林馬亦告取消。主辦單位公告稱多番嘗試和討論，認為現時無法如常舉行賽事。同樣考慮到參賽各方健康，加上德國國內最新防疫指示，原定9月26日舉行的柏林馬，不能延期，只好取消。主辦單位讓跑手選擇退款，或預留來年9月26日舉行的柏林馬。

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歐美各國逐漸放寬防疫措施，可惜新冠肺炎疫情亦隨即反彈。六大馬相繼受疫症影響，現時只餘下倫敦馬拉松及芝加哥馬拉松，暫未宣布取消。倫馬延期至10月4日，主辦單位上星期仍在著手籌備，但會於7月底公布進度。芝加哥馬定於10月11日舉行，主辦單位在本月8日的公布稱仍未確定是否舉行。

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