日本馬拉松王者大迫傑鮮為人知一面　奧勒岡計劃背後辛酸︱01跑記

「只要自己願意，就能掌控意志」，世界上不受我們控制的事太多，掌控到的就盡力掌控吧，要是自己的意志都不夠強，怎能改變世界？ 在大迫傑的自傳中，感到他從小就很了解和貫徹自己想法，並走到日本頂尖。

下雨總在周末時，我逢周六早上都會與隊友跑步，對上兩周因雨勢頗大而取消，直至昨天（6月13日）才順利團跑。以前跑步無懼風雨，現在就疫情問題很怕生病，開跑後下雨，我會繼續跑，但起跑前下雨就不了，寧願打道回府。

不練身體，可練腦袋，就如大迫傑說「馬拉松體能佔60%，剩下40%則是靠意志」，意志由腦袋而來，不能不練。

書的封面，內外不同。（區嘉俊攝）

今篇文章就是探討大迫傑自傳《跑過、煩惱過，才能發現的事》。讀畢後，不單對他的經歷多幾分了解，亦會理解他的成功與意志息息相關，我們就節錄21句語錄，希望大家得到啟發，以下是上半部。

大迫傑語錄（上）：

+ 6 + 5 + 4

這本書大迫傑用第一身撰寫，由小學談起，談及中學和奧勒岡計劃，直至2019年的東京馬拉松。他小學時期打過棒球，中學開始跑步為重心，書中寫到他不是學校政策使他棄棒重跑，而是學校沒有田徑部都堅持所選。

年紀輕輕已目標清晰，怪不得他有勇氣拒絕加入日本的企業隊，毅然遠赴美國加入奧勒岡計劃。

大迫傑參加奧勒岡計劃並非旁人想象中輕鬆，他說道「奧勒岡計劃並不是很友善或者像家一樣自在的團隊。正式加入後，陷入沒有好成績就隨時必須走人的狀況，每天都感受到莫大的壓力」，他更形容在日本時不做體能訓練，在美國要日日重訓，十分不適應和懷疑自己做錯，加上不懂英文，溝通都有問題。讀到這裡，我就感到世人只睇到風光一面，背後的辛酸又有多少人知？還是各有前因莫羨人，努力做好自己為上。

書本設計精美，有很多相片，還附上海報。（區嘉俊攝）

我一直不太熱衷讀「名人自傳」或「品牌成之道」，反而想看「一百個創業失敗的故事」，皆因成功很獨特和難以複製，失敗則是踏在常人都會犯的錯，減少犯錯已是向上游的助力。

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喜歡這本書一大原因是大迫傑沒有自吹自擂，盡是踏實，「每一次跑步，每個瞬間都很重要。不應該想今天要跑20次，而是思考這一次該怎跑這兩百公尺，然後累積20次經驗」，沒有引人入勝的絕技，只是做好每一步。

甚至前腳掌或是後腳掌先着地，他也不太在乎，「腳尖着地跑法只是結果並不是你的目的吧」，不強調秘笈，不認為努力就一定成功，只求盡做無悔，達致「抱着已經盡力的自信，就能以『這也沒辦法』的態度接受批評」，比嘩眾取寵的書籍，好看得多。

大迫傑語錄（下）：

+ 7 + 6 + 5

這本書字數不多，卻道出他的成長歷程、處事態度、遇過的難關和將來打算。

大迫傑的想法實在「不太日本人」，自小已有自己一套，不隨波逐流和不易妥協，走不一樣的路走到日本頂尖，集實力、外表和反叛於一身，怪不得男女都被他迷倒。

村上春樹語錄：

+ 9 + 8 + 7

香港跑手堅持跑步的理由：

+ 9 + 8 + 7

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