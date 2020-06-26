睇片｜快閃白馬咀三星灣新手路線　出發即遇阻「欄」｜Hikipedia

西貢向來被稱為「香港的後花園」。暢遊西貢山野，路徑難度「豐儉由人」，「明星路線」也不少，想找人流較少的山徑反而是難度。

這次Hikipedia兩個女生決定快閃麻南笏半島（又稱麻藍笏）的短途路線，由西貢獅子會自然教育中心出發，走訪人流相對較少、輕輕鬆鬆走得完的白馬咀和三星灣。

俯瞰白馬咀岩岸的優美風景同時，世事可真的如此盡如人意嗎？Hikipedia美美的selfie打卡背後，原來也經歷了一些難題……