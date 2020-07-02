減肥健身｜YouTuber健身教學參差　跟隨這名教練修身效果成疑？

YouTube滿是健身教學影片，但訂閱人數多不等於鍛煉方法更勝一籌，例如Emi Wong不時被健身教練質疑質疑。到底誰是誰非？今次「紅人健身」就在一段影片中找出3個疑問，加以探討。

Emi Wong是香港Youtuber，訂閱人數達255萬，頻道以健身教學為主，她亦在Instagram分享生活趣事。她的生活瑣事拍得很有趣，加上用英語講解，各國的人都聽得懂，所以粉絲人數過百萬，絕非僥倖。

emi wong的instagram有49萬追隨者。（ig圖片）

可是，Emi Wong的健身教學很有爭議性，多名健身教練都指其教學效果成疑，以下影片正是一例：

於是我隨機選播Emi Wong的一條教學影片，總結了三個疑問。在此先說明，教學影片內容不是全部皆錯，就如波鞋店將真假波鞋混在一起，想分真假不致「中伏」，大家就應多學習健身知識、多思考、多提問、多討論，否則盲目跟隨網上短片鍛煉，隨時「做錯動作健錯身」，瘦身效果成疑，甚至勞損受傷。

疑問1：如Emi Wong般出拳，能否減手臂或纖體？

emi wong影片截圖

答：首先，在拳擊運動（boxing）中，拳並不是這樣出。出拳要轉動身體，腰臀先動，再揮出手臂，拳頭先不握實，揮到後段才握實片刻。Emi Wong的出拳，沒有腰臀參與，修腰效果近乎零。

事實上，揮直拳修手臂線條的效果極低，因為不是負重訓練，要像拳手般揮極多拳才可能有效，但片段中的揮拳次數，聊勝於無。就算她也握住啞鈴揮直拳，但修手臂的效果都是極低，因為動作與負重位置不配合，沒有清晰訓練位置。

Emi Wong在片段中配合深蹲，能鍛煉下肢及刺激心肺功能，但出拳的意義就成疑問。

疑問2：負重訓練動作不負重都有訓練效果？

emi wong影片截圖

emi wong影片截圖

答：首先，Emi Wong把動作名為「擴胸後劈」，但貼近胸部的肩關節參與非常少，而且是拉後不是推胸，如何擴胸？之後，她說動作鍛煉三頭肌（拜拜肉）就貼近人體力學，但沒有負重，難以刺激肌肉達到訓練效果，或者要做驚人次數才有足夠刺激。極端比喻，經常揮手與人告別，是否收到拜拜肉？

緊記，不是練到虎背熊腰才要負重，而是該動作就是負重才有顯著效果，掌上壓、TRX等用自身重量鍛煉等方法不在此限。

疑問3：運動這回事，做總好過不做，願意跟健身影片就有修身效果？

emi wong影片截圖

emi wong影片截圖

答：大部分情況，我很認同這看法，除非動作對身體弊多於利。例如這類動作，Emi Wong把一個動作名為「手臂擴胸」，看上去手臂像翼一樣拍動，大部分「疑問2」的問題都存在，更嚴重是增加肩關節勞損機會。

這個動作與側平舉相似，主要訓練肩膊肌肉，過程中只有肩關節活動。此關節是球窩關節，連接肩胛骨與上肢，肩胛骨部分像上蓋包住手臂末段（肱骨）的圓形。舉手時，肩膊向上提起（縮膊），未能保持穩定，可能增加肌腱磨損風險。

本身動作效用已成疑，又有勞損風險，還應否跟隨練習嗎？

還是那句，關於運動鍛煉，大家應該多學、多想、多問、多聊，才能解開心中疑團。網絡影片本來就是極佳教材，讓大家學習分析動作，抱住這種心態看影片，學習效果應該不俗。希望各位都市人都不要偷懶，好好汲取知識，學會在茫茫「網海」中選取適合自己的正確動作，才去練習。

🧘‍♀️很多人把普拉提和瑜伽混淆，以下8張圖就解構了它們不同之處🧘‍♀️

+ 4 + 3 + 2

同場加映，10個TRX的好處與限制，先了解它的特色，達到更佳訓練效果：

+ 6 + 5 + 4

想了解壺鈴的特點和用法，可按下圖：

+ 7 + 6 + 5

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