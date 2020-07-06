減肥健身｜一個最適合香港人的健身動作　一式練勻手腳刺激心肺

「紅人健身」繼續解構台灣的「運動網紅」，今篇主角Julia雖然未算運動健將，但對運動熱愛有加，健身室和海灘都是她常到之處。 Julia的Instagram中有一個體能動作，涉及多組肌肉，亦能刺激心肺，適合忙碌的香港人。

Julia的Instagram追蹤人數超過36萬，她的「運動範圍」包括滑浪、健身、行山和拳擊。她與另一「紅人健身」主角瑞瑪席丹（Rima Zeidan，يما زيدان）是朋友，兩人都走小麥膚色健康路線。

Julia熱愛運動，曬出小麥膚色。（IG截圖）

Julia最初在社交網站只分享自己熱衷的事，後來追隨者愈多，發展至今更開了網店，自己當模特兒賣衣服。Julia曾經煩惱：「曾擔心能不能像以前一樣素顏出門和做自己，直至衝浪時，我腳抽筋，狼狽地只能靠單腳跳上岸，碰到有粉絲要求拍照，雖然很糗，但我還是放寬心情，邊大笑邊拍照，覺得大家都很開心，自始就無所謂了！」展露真實一面更討人喜愛，她亦繼續在Instagram分享點滴，例如在IGTV分享運動短片。

❤️Julia的身材使很多女生羨慕❤️

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香港人生活忙碌，每周抽數個小時做運動不是易事，今次講解Julia這個動作，短短10分鐘就刺激心肺功能和身體多組肌肉。但要強調，鍛煉沒有速成班，要把身體練好，就要找合適方法，持之以恆練習，Julia做的動作可算是折衷之法，最好配合其它健身運動，效果更全面。

Julia示範今次探討的「持物蹲立」

這個動作可稱為「持物蹲立」

預備動作是手握啞鈴蹲在地上，兩手往下垂直。準備好，就由蹲轉立，雙手同時隨動作往上舉，直至身體直立，啞鈴舉高至頭上。然後，隨相同軌跡，由立轉回蹲，回到預備動作，此為完成一次。「持物蹲立」看似簡單，但涉及肌肉多，疲勞往往累積至翌日。

做「持物蹲立」，必須注意節奏，速度反而其次，大家不妨嘗試10秒剛好完成7次「持物蹲立」，略為休息，再做下一組，合共6組。由於，動作與深蹲相似，所以大腿和臀部付出最多肌力，動作也能刺激心肺功能，上身的疲倦程度就視乎啞鈴重量，以下就是選擇啞鈴的注意事項：

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