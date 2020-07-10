【跑步】美跑手超速破世界紀錄　19秒內跑畢200米原因竟然係...

在新冠肺炎疫情下，美國短跑好手賴奧斯（Noah Lyles）在「The Inspiration Games」中，在200米短跑中跑出打破名將保特的世界紀錄，事後發現原來是一場誤會。

牙買加飛人保特（Usain Bolt）連續稱霸三屆奧運，由2008北京奧運到2016里約奧運均贏得100米及200米短跑金牌。保特在2009年柏林的世界田徑錦標賽中，一口氣打破100米及200米的世界紀錄，至今仍未有跑手刷新他的紀錄。

保特在2009年世錦賽跑出19.19秒，這個時間至今無人能及。（資料圖片／Getty Images）

由鑽石田徑聯賽（Diamond League）舉辦的「The Inspiration Games」，在疫情下於瑞士蘇黎世﹑美國佛羅里達及荷蘭海爾德蘭（Gelderland）三地同時上演，這項賽事焦點落在200米短跑中，美國好手賴奧斯在佛羅里達出戰。賴奧斯竟然在今次賽事中，跑出突破19秒以下的時間，以18.90秒的超快速度完成賽事，打破保特保持11年的19.19秒的世績。

美國短跑好手賴奧斯參與「The Inspiration Games」的200米項目。（Getty Images）

賴奧斯個人生涯最佳時間為19.5秒，更在超風速的情況下造出這時間，如今造出19秒以下的時間，與個人最佳相距甚遠，隨即令人質疑時間的真確性。連賴奧斯本人也不相信此成績，在跑畢後未有太過興奮。

賽會在5分鐘後公布為何創出這個時間，事關賴奧斯在錯誤賽道上起步，比其他對手路程短15米，所以才交出18.90秒的時間。

賴奧斯奇蹟地跑出18.90秒，事後發現原來是賽會「擺烏龍」。（Getty Images）

賴奧斯在200米跑出19秒以下時間：

現年22歲的賴奧斯，早在青年賽時已嶄露頭角，在2014年南京青年奧運會中200米奪金。他在2019年多哈世界田徑錦標賽中，在200米跑出19.83秒勇奪金牌，並與美國隊隊友在4x100米接力中奪金，個人包攬兩面金牌。

賴奧斯在去年的多哈世錦賽中，個人包攬兩面金牌。（資料圖片／Getty Images）

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