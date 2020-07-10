肺炎疫情復發　十件貼心防疫裝備　確保行山旅程更衛生︱體物寫志

疫情再臨，本地確診個案暴升，學校再次停課，大眾必須提高警覺，注意日常衛生，防疫功夫不能鬆懈。 有人認為情況未至太惡劣，山系生活尚可有限度保持。除了出發前安排較少人流的路線，避免再現「排隊行山」，針對衛生考量的裝備亦不可少。 今次編輯推介10款山系小物，備用個人認為合適的裝備，作為出發前打點背囊的Check List，加做一點點，人在山野亦買個安心。

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10款「Editor's Choice」行山抗疫裝備，按圖放大：

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IONIZO Air Purifier

平日外出，已見不少人習慣穿戴掛頸式的空氣靜化器。然而登山郊遊的狀態豈能跟平常行街比較？每多一點重量，就是多一分體能負擔，性能與重量的要求自然更講究。

經過日本FIA PM2.5測試，IONIZO的空氣靜化器證明可以去除99.9%懸浮粒子，同時釋出負離子，減少周遭的細菌與致敏源。最重要是它只有40克，體積細小輕巧，行山時掛頸穿戴亦不成太大負擔，在人流較多的地方使用，買個安心吧。

GO CARE Cotton Mask V2 + 3L Filter

疫情改變了不少人的生活習慣，即使是行山或跑步，都因為衛生問題而戴上口罩，縱使會令呼吸更不暢順，增加體能負擔，卻是無可奈何之舉。

炎炎夏日，行山不流汗絕無可能，但日常使用的外科口罩遇上水份，性能立即降低，加上運動間反覆磨擦，外科口罩的耐用性能本來就未必足夠，因此行山時決定戴口罩的話，還需要刻意準備。GO CARE的Cotton Mask V2以棉質物料製作，消毒清洗後就能重用，中間亦能放置濾芯，保障濾芯在炎夏天氣下穿戴，依然有效阻隔飛沫、微粒粉塵等等，較能確保長期運動時的耐用度。

GO CARE Mask Bag

長路漫漫，遇上人流稀少，或者休息補給時，脫下口罩也很平常。但是脫下的口罩如果處理不當，污染了反而更不衛生。疫情下行山，應該備用專門放置口罩的防水袋子。GO CARE Mask Bag除有放置脫下口罩的專門間隔外，另外亦存放備用口罩的間隔，落山後換上一個新口罩回到市區，更加衛生。

TRAVELMALL Portable UV-C Steriliser

病從口入，現今很多人都習慣定時為身上小物、餐具等等清潔消毒，減少手掌接病毒細菌的機會。衛生是衛生，大量消耗消毒紙巾，或以紙巾抹乾物件上的消毒液等等，又不環保，長遠計，不如準備一部便攜消毒器吧。

TRAVELMALL是瑞士旅遊用品品牌，裝備方便攜帶也具耐用度。消毒器可釋放出UV-C紫外線，直接照射，可殺滅5厘米內任何設備表面上的細菌，包括金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等等。獨要留意，使用時別直接照射到皮膚或眼睛。

Newclean Surface Protector 90ml

有人的地方，就一定有可能在衣物上沾上飛沬等污染物。為了盡量減少污染物沾污在身，出發前不防在全身衣物上噴上一層保護濟，隔開衣物表面上的水、污垢、油、細菌、氣味和紫外線等等，最起碼都更容易清除。90毫升不大不小，出行時隨身帶備也不過份。

出發前不防在全身衣物上噴上一層保護濟。（品牌圖片）

Arte Med Anti Bacterial Hand Sanitizer 30ml

洗手、洗手、洗手，從來都是防疫習慣的基本步，即將環境缺乏清水，亦應該備用免水洗的洗手液清潔。市面上的洗手液功效差別都不太大，喜歡Arte Med這支的原因，是喜歡它的外觀設計，金屬扣方便扣在背囊上方便使用，而且扣子本身亦能作為山野中的後備應急小物，一舉兩得。

Arte Me洗手液的金屬扣方便扣在背囊上使用。（品牌圖片）

FAIRFAX Sacoche

上山揹背囊放置裝備，額外在胸前配戴一個Sacoche放置常用小物，本是日本傳來的山系文化。個人認為這種習慣對疫下行山尤其有用，原因是常用作清潔消毒的小物多了，使用的頻率更高，多戴一個小物袋，免卻動輒翻開背囊的麻煩。美國品牌FAIRFAX的Sacoche以Cordura T420尼龍製作，防潑水性能強，亦有專門存放電話的口袋間隔，對當化的行山者來說十分「user friendly」。

Chums Camper Stainless Bottle

又是另一個避免病從口入的小習慣，自備個人自用的食水不但環保，亦更加衛手。向來玩味十足的山系品牌Chums，保溫水樽有多種顏色選擇，其雙孔式瓶蓋幼身設計，亦有便於手持及懸掛的實際用途。真空的雙層結構，令攝氏10度以下的飲料擁有6小時保冷效能，十分適合一般大眾化的本地day trip。

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Montbell GORE-TEX O.D. CAP

香港夏日行山，如果不想曬得頭頂發滾，帽子必不可少。但為了減少飛沬沾污帽子與頭髮本身，其防水性能亦需要有一定要求。Montbell的GORE-TEX O.D. CAP，採用3層的GORE-TEX物料製作，高效防水亦容易清楚。帽緣的金屬絲結構，便於摺疊和調節角度，有利於遮擋陽光、水份的調節，反正帽子是必須品，不如用盡它的性能吧。

GO CARE Detachable Fisherman Hat

如果依然很擔心，戴上口罩、眼鏡、防水帽等等都依然覺得不足以防飛沬，那便直接穿上配有TPU塑料護罩的行山漁夫帽吧。聚酯纖維製作的GO CARE帽子本身具一定防水性能，其塑料護罩肯定可以隔開迎面飛來的飛濺物。若果氣溫實在太悶熱，或衡量過四周人流在可接受水平的時候，這片護罩亦可隨時拆下來，放到Sacoche中備用，十分機動。

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