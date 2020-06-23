黑夜令山徑難度大增　服裝的兩種性能不可忽視︱體物寫志

香港向來擁有「城鄉距離」超近的特色，行夜山極度方便，從原始山野鳥瞰鬧市的萬家燈火，本身就是一個吸引國外戶外愛好者慕名而來的原因。 身為「本地薑」，如果準備充足，做好路線與裝備規劃等等，行夜山不失為另一種有趣的挑戰與體驗，而且比白天行山涼快得多。上星期分享過8件行夜山時容易被忽略的裝備小物，其實走在能見度低的黑夜山野，衣物亦需要更加考究，當中兩種性能要求不能忽視。

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夜幕低垂，即使備用照明裝置，晚間山野能見度始終不可能跟白天的日照時間比較，然而大自然是不會因為個人的限制而「變得仁慈」，無論是路況或者突如其來的自然變化，黑夜只會令路程的難度有增無減。為了使旅程順利又安全，從服裝到小物，善用每一件隨身裝備都很重要。選擇行夜山的服裝時，除了個人喜好的襯搭之外，反光性能、耐用保護性能等實用功能，出發前必須考量。

6款「Editor's Choice」行夜山服裝，按圖放大：

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Outdoor Research Helium II Jacket

無時無刻都提醒各位，即使是夏天行夜山，都必須要帶備風褸，就算全程都不穿著，也要放在背囊中，因為即使是是夏季，日夜溫差都可達攝氏10多度，遇上降雨的話溫差隨時更大，一件風褸可預防失溫等突發情況下，都有衣物保暖。

選擇夏天行夜山的風褸，以能夠兼顧輕巧、防水、防風、反光最為合適。Outdoor Research的Helium II Jacket使用Pertex Shield 2.5夾布製作，重量只有180克，亦可向內摺回內袋，收納成小包。物料本身防風防水，YKK AquaGuard拉鍊部件及縫線位都配上防水膠貼，針對阻擋外來的失溫因素。及至物料本身亦有一定反光度，在黑暗環境中增加個人的辨析度，意外不幸出現時，絕對關乎人身安全 。

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Salomon Sense Tee

以一般香港的山野環境來說，如果行程不涉及攀石或岸綑等，身體跟地表和岩壁等等的磨擦不多，一般輕巧通爽的上衣，穿上身感覺舒適就已經足夠。法國山系品牌龍頭Salomon的Sense Tee，向來皆受不同程度的山野跑手歡迎，100%PES物料製作，輕薄透氣的幼紗網布透氣通爽，只得40克。加上此版本的衣料上配有安全反光貼，適合由朝早跑到晚夜。

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Outdoor Research Ferrosi Convertible Pants

下身服裝的要求跟上衣不同，要知到在複雜的野外地表上「摸黑」行走， 被石塊、樹根、泥濘等異物絆倒的機會大增，耐用與保護性能要求更加重要。Outdoor Research的Ferrosi Convertible Pants採用防撕尼龍和Spandex彈性防撕纖維，如遇上意外，褲子亦有不俗的耐磨度，基本地保護腳部皮膚避免磨損。

但我最喜歡的設計，是它採用拉鍊連結式的褲管，山客可隨時將褲管脫下，長褲變短褲；用家可衡量氣溫和實際地表狀態等環境作調整，夏日行夜山更加靈活。

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Salomon Reflective Cap

日落西山以後，帽子的防曬性能要求相對已不重要，反而物料是否通爽吸汗，避免汗流披面？或者防風保持頭部溫暖，對夜山環境更加重要。Salomon Reflective Cap跟Sense Tee同樣採用PES物料製作，快乾抗菌，卻具一定擋風能力。此系列亦額外加上反光部件，快扣調節帶亦方便調教大小，，針對了黑暗環境下使用的安全與機動性。

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Salomon XA 25

背囊存放大部份行山物資，其性能直接影響袋中備用裝備的運作狀況，可說是上山的最重要裝備。Salomon的XA 25擁有25升容量，足夠放置一般行山需要的裝備。它的防水捲摺式開口結構，這種設計除了防止入水之外，單手已可打開背囊扣，黑暗中存取物資更方便。背囊外層亦設有安全反光貼，十分適合夜間活動之用。

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AKU Alterra Lite Mid GTX

選擇行夜山的鞋款，個人認為保護性能比一切都重要，尤其記得自己首次參加一百公里的山賽時，體力透支地穿越漆黑的山野，腳都抬不起來，平路都不斷絆倒。這經歷更令我覺得，要不是鞋子的保護性能足夠，腳趾頭早就敲破了。

行夜山的話，我會選取意大利登山鞋廠AKU的中筒鞋款Alterra Lite Mid GTX，原因要求靈活的跑山鞋對腳跟的保護和支撐度不足，在能見度不足的地表上移動，一不留神很容易就會扭傷。反正行山速度本來就不快的話，保護性能還首要要求。

Alterra Lite Mid GTX的內層採用GORE-TEX Extended Comfort製作，防水之餘，同時透氣度亦較高；鞋頭採用寬鬆設計，令肌肉在運動後膨脹，腳掌亦有充足活動空間。加上粗粒Tenuta Grip外底，可抓穩粗糙地表，避免因為各種「看不見的危機」，變得躡手躡腳，令步伐更加自如。

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