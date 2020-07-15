Nike平民版神鞋TEMPO NEXT%　與Alphafly NEXT%有看不見的分別

比賽泡湯，還應入手競速跑鞋？ 貨架瞬間清空，事實證明有碳纖維板的頂級跑鞋仍叫好叫座。Nike將戰場擴大到二線跑鞋，推出AIR ZOOM TEMPO NEXT% FK（TEMPO NEXT% ），它與Alphafly NEXT%外型相似，定價低900元，算是「平民版神鞋」，兩者卻有看不見的分別。

碳纖維板跑鞋已成兵家必爭之地，Nike由當年4%佔先機，到今年的Alphafly NEXT%，全掌碳纖維板加上前掌Zoom Air氣墊，定價2,299元仍迅速被搶購一空。品牌把戰場延伸到二線系列，說TEMPO NEXT%是二線，因其為賽練皆宜，並非只針對競速，跑鞋耐用度和保護性。

TEMPO NEXT%前掌都加了Zomm Air氣墊。（Nike提供）

TEMPO NEXT%定價1399元，較Alphafly NEXT%便宜900元，與ASICS和New Balance的頂級碳纖維板跑鞋售價相若，絕不便宜，但男裝仍於一周內售罄。

TEMPO NEXT%與Alphafly NEXT%外型相似，前掌同樣有Zoom Air氣墊，加強跑鞋回彈、緩震和推動力。中底就有調整，Alphafly NEXT%採用ZoomX泡棉，TEMPO NEXT%則混合ZoomX泡棉和React物料，ZoomX泡棉十分輕巧，React較耐用，將兩種物料混合，鞋就更耐穿，符合TEMPO NEXT%練習和比賽皆宜的設定。

ASICS METARACER推出了2種色，圖中的紅色ASICS METARACER很快就售罄。（區嘉俊攝）

最大分別在於藏於中底的推動板，TEMPO NEXT%沒有碳纖維板，換成複合板，據說複合板較柔軟，比碳纖維板容易彎曲，跑長課較舒適，當然推進力難免略遜一籌。複合板是跑鞋市場的新產品，曾試用的跑手不多，是否與品牌所述，期待跑手們試後報告。

圖中是Nike最高階的跑鞋Alphafly NEXT%。

鞋面都採取不同物料，TEMPO NEXT%用 Flynit和合成物料，抵禦過度吸收汗水和雨水的能力較低，不及Alphafly NEXT%輕巧、透氣和乾爽。

總概而言，TEMPO NEXT%似是Alphafly NEXT%的平民版，優點是較耐用和便宜。可是，售價仍與ASICS METARACER和New Balance FuelCell TC相若，選擇哪一款，跑手就要傷腦筋了。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（7月9日更新）：

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