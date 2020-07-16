【減肥健身】鄧洢玲與Aka示範挺胸修腿3式　宅在家變Fit在家

新冠肺炎疫情爆發第三波，健身室關閉7天，黃昏6時後飲食業不設堂食，香港人「宅在家」不要變成「胖在家」，今次精選3個由鄧洢玲和Aka（趙慧珊）示範的在家健身動作，練足全身。

OL必選・改善圓肩 挺出胸部

坐在電腦前工作，肩膊經常傾前，背部呈現圓弧形，導致圓肩，意思是背部和脖子像原始人般傾前。想改善問題，可以參考鄧洢玲的動作，透過彈力帶鍛煉背肌、肩膊和手臂，拉後肩膊，讓胸部挺出來。

做法：

1. 把阻力帶掛在固定位置，雙手各持阻力帶一邊，身體後傾，手部伸直，與阻力帶成一直線。前腳掌可離地，腳踭必須長期在地上（圖1）。

2. 雙手貼近軀幹，背肌發力，雙手往後拉至手踭在軀幹後方（圖2），然後慢慢回到起始動作。

建議鍛煉次數：每組14至16次，做4組。

注意事項：選擇阻力帶是關鍵，密度太低，阻力不足，影響訓練效果；密度太高，跑手不夠力量往後拉。另外，每次都要雙手慢慢伸直回到原來位置，不是「彈」到原來位置。

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Aka教路・兩式美臀兼練腿

鄧洢玲示範的動作主要練上背，Aka以下的動作則名為Hip Bridge（臀橋），由下背練到臀部和大腿，修出線條。

做法：

1）平躺，雙手放兩側，雙腳屈膝。

2） 臀部肌肉發力抬起身體，下背和大腿肌肉都要參與，使背、臀至大腿成一直線，然後慢慢回到預備動作。

建議次數：每組14至16次，做4組。

注意事項：身體不用抬得太高，否則腰椎承受不必要壓力；背、臀至大腿成直線是好事，但柔韌度或肌力不足的話，不用勉強，否則得不償失。

最後，這個動作名為Side Leg Lift（側躺抬腿）鍛煉到下半身易被忽略的臀部與大腿兩側肌肉，要練出優美線條就要練得全面，練齊3個動作，就由背部練到臀部和大腿。

做法：

1）預備動作（圖3）：側身在地上，雙腳伸直。

2）抬起離地較遠的一隻腳（圖4），抬的高度受柔韌度和肌力影響，Aka的柔韌度十分好，不需強迫自己抬到她的高度。抬到最高點後，慢慢回到預備動作，但兩腳不再相碰就做第2次。

建議鍛煉次數：每組14至16次，左右腳交替，各做4組。

注意事項：身體不要向後傾，臀部不要前後搖擺，節奏保持穩定。

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