實測New Balance FuelCell Prism功能　破解跑鞋定位關鍵︱01測試

碳纖維板跑鞋大戰，推進到二線「平民版」戰靴。Nike推出AIR ZOOM TEMPO NEXT% FK，New Balance亦有FuelCell Prism。 FuelCell Prism與同家族的碳纖維板跑鞋FuelCell TC外形相似，但將中底的碳纖維板拿走，價錢雖平三分一，但功能即時大不同。

測試産品：New Balance FuelCell Prism

測試內容：約50公里，包括輕鬆跑、長斜坡、節奏跑和日常生活時穿著

FuelCell Prism(左) 沒有碳纖維板 ，FuelCell TC(右) 有碳纖維板。(區嘉俊攝)

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力 ★★★★★

力量回饋 ★★★☆☆

反應速度★★★☆☆

舒適度 ★★★★★

透氣度 ★★★★☆

簡介

FuelCell Prism可說是FuelCell TC的平民版，外形和用料都很相近，但價錢便宜三分一，盛惠999元（TC價錢為1499元），最大分別是沒有碳纖維板。

兩者中底物料都使用品牌中彈力與緩震皆最強的FuelCell泡綿，但鞋底有明顯分別，FuelCell TC前掌是一大塊鞋紋呈三角形的橡膠，FuelCell Prism較複雜，前後掌外圍都圍上黑色的厚橡膠，增強耐用度，前掌中間才是鞋紋呈三角形的橡膠。

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FuelCell Prism vs FuelCell TC，外形相似，功能大不同：

+ 4 + 3 + 2

FuelCell Prism內籠很闊，不易感到侷促，而且加厚中掌內側，以提高支撐度和穩定性，特別適合長時間穿著。鞋面設計與FuelCell TC大致相同，白色部分透氣度高，黑色部分略厚，更加舒適，鞋領位置微微向外翻，以防磨損腳跟。

試後感

拿走碳纖維板，穿起來感覺大相逕庭。FuelCell Prism沒有TC的強勁推送力，快跑必須用力推蹬，需要較多體力，FuelCell TC是自然流暢地推送跑手向前，所以FuelCell Prism肯定不屬於競賽跑鞋。

舒適度就有過之而無不及，厚厚的中底很柔軟，緩震功能充足，雙腳於長課後沒有過勞。鞋楦夠闊，不管長課還是以之上班穿足整天，腳趾都沒有壓迫感，有拇指外翻的跑手或會特別喜歡它。

FuelCell Prism(左) 沒有碳纖維板，平常行街更好穿。(區嘉俊攝)

我穿過內藏碳纖維板的FuelCell TC，推動力和緩震力皆屬市場前列，今次試穿FuelCell Prism，感覺很奇妙。原來中底不再夾住碳纖維板，跑鞋特質會大幅改變，由一對適合馬拉松的競賽跑鞋，變成適合日常訓練、輕鬆跑和長課的緩震跑鞋。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（7月19日更新）：

+ 8 + 7 + 6

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