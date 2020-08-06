三項鐵人︱日本伯伯成全球最年長超級鐵人　冀啟發年輕人勇敢追夢

對一般人而言，完成三項鐵人比賽已殊不簡單，對年過80的長者而言，更是難上加難。 現年87歲的日本伯伯稻田弘，2018年以85歲的高齡完成超鐵賽事，早前獲健力士世界紀錄承認成績，正式成為史上最年長的超級三項鐵人。

三項鐵人賽事有多個不同距離，奧運或國際賽標準距離的三項鐵人比賽，參賽者需要完成1.5公里游泳﹑40公里單車及10公里跑步。

至於距離最長的超級鐵人（超鐵/長距離），則是3.8公里游泳﹑180公里單車及42.2公里跑步，更加講求鐵人們的耐力及意志。

男子超鐵世界紀錄由德國選手Jan Frodeno在2016年創下，他以7小時35分39秒完成全程。

Jan Frodeno現時擁有男子鐵人項目的世界紀錄。（資料圖片／Getty Images）

日本「鐵人伯伯」稻田弘，兩年前參加夏威夷的鐵人世界錦標賽（Ironman World Championship），賽事的關閘時限（cut-off time）為17個小時，稻田伯伯剛好以16小時53分鐘49秒完成這次超鐵賽事。

他以85歲328日之齡，刷新自己保持的最年長完成超鐵賽事紀錄。兩年後，健力士世界紀錄機構確認他的紀錄，使稻田伯伯正式成為最年長超鐵紀錄保持者。

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稻田弘2018年在17小時內完成鐵人賽事。（Twitter截圖）

超鐵伯伯稻田弘：年輕人要勇於追求夢想

稻田弘早前接受日本《共同社》訪問，談及自己的鐵人生涯，縱然比賽過程非常艱苦，但稻田伯伯依然喜愛挑戰自己，並希望以自己啟發年輕人，「鐵人系列賽是其中一項距離最長的賽事，我需要在17小時內完成，非常講求耐力及意志，對我的挑戰非常大。即使年長如我，亦可以完成賽事，希望以此啟發年輕人，更有勇氣追求夢想。」

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稻田弘兩度打破最年長鐵人的世界紀錄。（Twitter截圖）

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不要為年齡設限

鐵人伯伯」上周接受日本三項鐵人聯會的訪問，他表示年齡只是一個數字，「沒有世界各地的支持，我認為我不可能完成全程這創舉。年齡並不限制我，我希望活在當下，繼續達成自己的目標。」

稻田伯伯的教練庭田清美亦向「鐵人伯伯」致敬，並希望已屆87歲的他，未來可以挑戰90歲組別，再度創下另一紀錄。

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即使年過80，稻田弘依然努力尋求進步。（影片截圖）

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