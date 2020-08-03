疫情下的釋懷讀物　日本總編輯松浦彌太郎從跑步悟出哲理｜01跑記

「不要成為工作狂，要懂得生活」，松浦彌太郎認為，日常很優秀、假日碰面卻被發現很沒趣，這樣的工作狂很孤獨，所以他培養了跑步和煮食等嗜好。 可是，當一個人把各種興趣都變成工作，被工作佔據生活，那麼還算不算工作狂，又是否有生活？

跑步是運動，也像禪修，不少文人都喜歡跑步，透過步伐悟出哲學，小說家村上春樹和韓寒是代表人物，《只要我能跑，沒什麼不能解決的》作者松浦彌太郎都是一員。他身兼日本雜誌總編輯、著作暢銷作家和書店老闆，從工作種類已滲出書卷味，著作更把哲學融入生活。

這本書不是松浦彌太郎最新著作，已是兩年前的作品。（區嘉俊攝）

活到中年，松浦彌太郎事業成就不俗，但他沒有加以宣揚，而是透過文字分享在漫長年月中領略到的生活哲學，最為人熟悉該是《松浦彌太郎的100個基本》，讓人印象深刻的語錄就不止來自這本書，以下是其中10句語錄。

松浦彌太郎語錄：

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歲月流逝，男人可以中年發福，思想停留在光輝歲月，也可以沉澱出優雅氣息，保持良好身形。松浦彌太郎屬於後者，更把跑步歷程寫成書，書名也是他的心得：「只要我能跑，沒什麼不能解決的。」

大家有沒有試過睡了也在思考？我試過無數次，睡着腦袋自動運轉，文章要怎樣寫、有什麼工作未跟進或回覆、下周有什麼報道等。最神奇是我會為學生撰寫訓練計劃，睡前未想好，睡醒就有完整計劃在腦袋。別以為這是好事，睡眠質素很差，又會頭痛。說出這情況，皆因在松浦彌太郎身上找到共鳴，當然，他承受的壓力大我很多。

男人可以老，但最好像松浦彌太郎般，老得優雅。（instagram截圖）

松浦43歲時，他在總編輯的工作遇到很大壓力，上層求變，但變得不好雜誌就無法經營，揹上30名員工生計的他，既要前進，但又經常面對阻滯，與朋友關係也很繃緊，更加未能紓壓，腦袋每日24小時全年無休，睡了也在思考，不久就會醒，沒法好好休息，身體開始變差。他決定抽身做些可放下工作的事，就這樣衝出家門跑步，漸漸領略到「只要我能跑，沒什麼不能解決的」。

書中內容是生活碩事，也是松浦彌太郎的生活態度。（區嘉俊攝）

第一次跑步，他跑300米就停步，但流汗使他感受久違的暢快，而且跑步是回應身體警號，所以他堅持每天跑，愈跑愈長，儘管肌肉痠痛，甚至遇上天雨，也不放棄，由300米跑到馬拉松、43歲跑到年過50、抑壓跑到舒暢，至今仍然在跑，更寫了這本書。

他以散文方式記錄9年的跑步歷程，當中沒有跑法教學，但有跑者哲學，詳細內容有待大家細讀，未有時間，可先以下10句語錄：

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在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。政府於7月29日推行最新防疫措施，暫至8月4日，主要包括： 1. 室外公眾地方，必須佩戴口罩 2. 限眾令減至兩人 3. 所有體育處所及泳池，必須關閉 4. 食肆早午市堂食，每枱限兩人，食肆人數只能容納座位一半

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