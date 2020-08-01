減肥健身｜熱門家居健身器材　一款女性最合用　想練心肺宜慎選

家居健身器材近日大派用場。阻力帶、啞鈴、壺鈴，都適合家中使用，除了鍛煉肌力，用得其所甚至可以提升心肺能力。

阻力帶．功能全面 女性合用

阻力帶可能是近年最多人選購的家居健身器材。年初第一波疫情爆發，阻力帶就是運動用品連鎖店中第一款賣斷市的健身器材。

阻力帶既便宜，又方便使用，而且多功能，更有一大優點：女性合用。透過不同密度和物料，造成帶子各款阻力，配合不同體能動作，達致訓練效果。阻力帶也是罕有不一定用手握住的家居健身器材，例如圈住腳，為體能動作增加阻力，從而瘦腿美臀。

阻力帶可以不用手握。（instagram截圖）

購買注意事項：先想清楚用阻力帶做何種體能動作，以及阻力帶長度是否合適，譬如要做承托身體重量的動作，帶子阻力不足的話，握住阻力帶時就容易失去平衡。如果阻力太細，訓練效果就不明顯；阻力太大，拉也拉不開，也無從達致理想效果。

使用阻力帶例子和注意事項：

+ 4 + 3 + 2

啞鈴．泛用性高 歷久不衰

啞鈴堪稱最為歷久不衰的健身器材。運用啞鈴做單關節訓練，可以針對訓練身體大部份肌肉，例如手臂胸部要練肌肥大，大腿就修線條，一套可調校重量的啞鈴就滿足不同健身願望。而且關於啞鈴的訓練，最容易找到網上教學，不怕得物無所用，所以啞鈴一直是男士健身首選。

購買注意事項：同樣是組合式啞鈴，舊款要逐個鐵餅增減去改變重量，新款只需轉動轉盤，十分方便。當然，舊也有舊的好，如它可以將短桿組合成長桿， 雙手一起負重訓練，例如仰卧推舉。因此，大家購買前要先取捨。

啞鈴時最常見的健身工具。（instagram截圖）

舊款套裝啞鈴。（區嘉俊攝）

壺鈴．鍛煉肌力 刺激心肺

大部分人健身，目的都是肌肥大或改善線條。壺鈴是少數既能鍛煉肌肉，同時可以刺激心肌功能的健身器材。

台灣模特兒陳立泠都愛用壺鈴鍛煉體能。（instagram截圖）

壺鈴用法，主要分盪、舉、拉、行，大部分是多關節動作，即是多組肌肉同時參與。很多壺鈴動作都會令心率提升，例如「壺鈴擺盪」和「壺鈴上提」，達到刺激心肌效果。不過，壺鈴的健身動作較難學好，受傷風險也較高，最好有教練從旁指導。

購買注意事項：不同動作需要不同負重，所以必須一次選購數個壺鈴，佔據空間較多。

以下2篇文篇，示範多種壺鈴訓練：

【HIIT教室】全身發力擺動壺鈴 提升跑步經濟性

【HIIT教室】抓、舉、抬 壺鈴3招增強跑者身體協調

想了解壺鈴的特點和用法，可按下圖：

+ 7 + 6 + 5

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