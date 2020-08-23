行山｜三喼行李露營優勝美地　值回票價定自討苦吃？｜Hikipedia

行山、露營會上癮。 完成了印尼林賈尼火山的徒步登山之旅後，我們對於出國行山多了一分情意結，結果去年年底，我到了美國14日自駕遊期間，亦忍不住要到美國的郊野走一轉的欲望。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

第一次踏足北美洲，心情分外雀躍，出發前「爬文」亦特別起勁。短短兩星期，計劃由加州洛杉磯駕車到三藩市，經內華達州到達拉斯維加斯，再遊覽亞利桑那州的羚羊谷和馬蹄灣。

行程本身就有夠緊湊，但由於我無意間發現了加州排名第一的自然景點優勝美地國家公園（Yosemite National Park），便按捺不住，再緊湊都要將這個行程加入其中，同時亦需要更多準備。

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行山、露營會上癮，去年年底我到了美國14日自駕遊期間，亦忍不住要到郊野走一轉的欲望。

對於我們這些外國人來說，優勝美地名氣的確不如黃石國家公園或大陝谷般家喻戶曉，但對美國人來說卻是熱門的行山及露營勝地，每年夏天都吸引大量訪客。

由於自覺反正坐了13小時的長途機，去到地球的另一邊，決心「玩盡佢」，所以那時都不知從哪裏冒出這個瘋狂的想法，提議去美國旅行都要露營時，旅伴差不多把眼睛反到後腦的表情，至今我仍歷歷在目。

「又去行山……」

不過由於對方最後還是扺抗不住我的拳拳盛意，所以優勝美地的兩日一夜自助露營還是成為美國之旅的重點活動。

林賈尼火山之旅：

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「一喼去兩喼走」不是港女旅行的定律，出國露營，隨時可以三喼去。

優勝美地國家公園的總面積超過3000平方公里，但只有5%是已開發地區，其餘的都保持在原始狀態。跟香港不一樣的是，優勝美地的營位並非先到先得，需要先在網上預約。我們在去年10月中來訪並非露營的高峰季節，但是營區依然早在兩個多月前已經預約爆滿，所以有意來露營的朋友記得要及早規劃哦。

說一句要去露營很容易，實行起來還是要「有心有力」，以為「一喼去兩喼走」就是港女旅行的定律？少年你太年輕了，出國露營，隨時可以三喼去……這是我第一次「Full Gear」到外國露營，所以單是帶上飛機的露營背囊連裝備已重13公斤，亦外還有3個大行李箱。營具、爐具、睡袋、床墊等等家中放置的露營用品，全部一件不漏地帶去美國，14天的行程帶着這些裝備穿州過省，就是為了「額外的」兩日一夜，現在回想起來，還是覺得年少輕狂。

REI是全球最大的戶外用品連鎖零售商，這家分店共有三層，比香港的所有戶外用品店 都要大。

基本露營用具都帶齊了，但是去到美國當然少不了去大型戶外用品店REI（Recreational Equipment Inc.） 「朝聖」。

我們到了洛杉磯其中一家分店，本來只是打算買高山氣，但看到這家分店共有三層，比香港的所有戶外用品店都更大、更齊全，最後又忍不了手買了不少其他東西，繼續增加負重……更可悲的是，這時候我才發現，其實有很多裝備都不用從香港帶過來，直接當地入手不就可以了嗎？

入黑起營比較麻煩。所以我們先在園區附近的旅館住一晚。

我們從三藩市出發前往優勝美地，取道CA-140入口。因為三藩市距離優勝美地約6小時車程，到達園區已是黃昏。入黑起營比較麻煩，所以我們先在園區附近的旅館住一晚，第二天早上才駕車前往園區。

沒想到我們在Oakhurst入住的Hounds Tooth Inn成了這次旅程的一大亮點，除了古色古香的室內佈置外，房東的早餐美味不已，後來一問才發現原來他曾在香港的意大利餐廳Grappa's工作多年呢。

世界最大的單體花崗岩酋長岩（El Capitán），高3000英呎。

+ 3 + 2

第二天我們緊接行程，大清早便出發，於Oakhurst地區駛往41號公路，約1小時車程便抵達優勝美地南入口（South Entrance）。前往優勝美地谷遊客中心的途中會經過隧道景觀點（Tunnel View），可以看到優勝美地山谷（Yosemite Valley）全景。

可惜我們去的時候是10月，園內那些著名的都乾涸了。儘管看不到薄霧中的飛瀑，但優勝美地的自然風景亦已讓我們歎為觀止，例如高3000英尺、世界最大的單體花崗岩酋長岩（El Capitán），或者The North Face品牌Logo設計來源的半圓頂（Half Dome） ，皆壯觀非凡。

這個季節瀑布都乾涸了。

我們繼續向旅客中心的方向駛去，車子停在中心隔壁的停車場。第一天計劃中唯一一條行山徑，便是前往遊覽優勝美地瀑布。這是美國最高的瀑布，由3段獨立的瀑布組成，分成上段、湍流區及下段。瀑布在不同時期的水量都不同，最壯觀是在溶雪後的春未，但我們這次運氣很差，瀑布完全乾涸了。所以這次走了下瀑的步道，半小時左右已經走畢全程。

旅程來到這裡……除了在一些著名地標打過卡之外，這個特意安排的露營行程尚未出現預期中的精彩環節。在這裏作個小結，下回再跟大家分享露營區的「5星級經歷」，以及走訪不同自然景點的行程。且看這「13公斤+3喼」的代價，是否值回票價。

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