跑步｜法拉北愛爾蘭半馬60分27秒奪冠　為倫敦馬拉松領跑任務熱身

英國「飛毛腿」法拉今周轉戰北愛爾蘭安特里姆海岸半馬拉松，以1小時27秒掄元，無緣打破由自己保持的全國紀錄。

法拉上周角逐鑽石聯賽布魯塞爾站，刷新1小時賽世界紀錄，是他職業生涯首個室外賽事世績，也令埃塞俄比亞名宿基比沙拉斯的最後一個世績告終。

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法拉出戰北愛爾蘭安特里姆海岸半馬拉松，以1小時27秒奪冠。圖為他出戰2018年Great North Run。（Getty Images）

今周六（12日），法拉出戰自去年10月芝加哥馬拉松以來首場路跑賽事，外界關注他能否在史冊再下一城，改寫自己保持、59分32秒的全國紀錄。

法拉與另外3名選手於開賽初段已組成4人領先小組，以30分18秒完成半程。由於後半程是下坡路段，預計步速比頭半程快，惟結果似乎不似預期，跑到最後1公里，法拉在領先小組帶出，最終以1小時27秒奪得冠軍，亞軍史葛的時間是1小時39秒，季軍康奈爾則跑出1小時35秒。

完成安特里姆海岸半馬後，法拉將亮相10月4日的倫敦馬拉松，擔任賽事領跑員。

法拉（右）將於10月4日的倫敦馬拉松拾任領跑員，協助世界紀錄保持者傑祖基（左）再創佳績。（Getty Images）

法拉。（Getty Images）

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