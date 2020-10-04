倫敦馬拉松｜傑祖基最後15公里抽筋失冠　「我不知道發生什麼事」

2020倫敦馬拉松今日（4日）圓滿舉行，男子全馬更充滿戲劇性：在多年宿敵比基尼（Kenenisa Bekele）傷退之下，外界滿以為今屆倫馬會是傑祖基（Eliud Kipchoge）的個人表演。未料賽果爆大冷，倫馬新王者誕生，傑祖基更三甲不入。

作為男子全馬世界紀錄保持者，傑祖基此前曾4度奪得倫馬冠軍（2015、2016、2018、2019），今屆亦是超級大熱門，這名肯雅跑手到達35公里點時，仍未如以往般突圍而出，未幾更節節落後，餘下兩圈時，已遭以埃塞俄比亞跑手基特達、肯亞的傑祖巴（Vincent Kipchumba）為首的領先集團拋離，鏡頭再難以捕捉他的身影。至此，已可肯定這位「跑神」無法奪得第五冠。

傑祖基本是冠軍大熱門，最後卻失利、更跌出三甲。（Getty Images）

傑祖基大部份時間都身處在領先集團中，但終被拋開。（Getty Images）

領先集團之間亦展開爭逐，到最後800米，已變成基特達、傑祖巴及藍馬（Sisay Lemma）的鬥法，藍馬未幾已跌出爭標行列，身高腳長的傑祖巴本來稍稍領先，但基特達最後一次加速，終於反壓傑祖巴率先衝線，是他首度奪得倫馬冠軍，成績為2小時05分41秒，僅比亞運的傑祖巴快1秒，季軍的藍馬成績則是2小時05分45秒。

傑祖基良久才衝過終點線，時間為2小時06分49秒，只獲得第8位。

基特達（左）以1秒之差反壓傑祖巴，首次奪得倫馬冠軍。（Getty Images）

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傑祖基：好失望 臀腿都抽筋

傑祖基賽後受訪，坦言「非常失望」：「我真的好失望，我不知道發生了什麼事。在最後15公里，我覺得右耳塞住了、臀腿都抽筋。我的開局本來不錯，雖然天氣很冷，但我不會將責任推到比賽環境之上。」

驚喜奪冠的基特達則喜道：「今次倫馬我的備戰工作做得十分好，比基尼在過程中幫了我很多，能贏實在很開心！」

女子全馬方面，則由去年刷新世界紀錄的肯亞女跑手歌絲姬（Brigid Kosgei），以2小時18分58秒封后。