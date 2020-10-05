倫敦馬拉松｜Nike NEXT%以外的碳板跑鞋　ASICS神秘型號成焦點

倫敦馬拉松2020由埃塞俄比亞選手傑他他爆冷封王，「Sub 2跑神」傑祖基抽筋跑第8，賽果令人意外。 戰場上的另類大戰，同樣打破壟斷。儘管Nike依然憑NEXT%系列贏得男、女子組冠軍，但adidas、ASICS和New Balance皆憑新型號，在前列位置佔一席位，未來的跑鞋大戰，勢更精彩。

傑祖基穿上最新的Nike Alphafly NEXT%上陣，他於最後15公里抽筋最終三甲不入，成為今屆倫馬最大意外，猶幸Nike仍憑傑他他和歌絲姬保住冠軍，兩人均以Vaporfly NEXT%為今仗戰靴。

倫敦馬拉松2020，adidas憑亞軍傑祖巴（Vincent Kipchumba，右），令新跑鞋adizero Pro佔三甲一席。（Getty Images）

事實上，Nike跑鞋在男子組差點就保不住冠軍，穿上adidas adizero Pro的傑祖巴（Vincent Kipchumba），與傑他他鬥到最後，更一度加速稍稍領先，最終傑他他於終點前反壓對手，以2小時05分41秒封王，傑祖巴輸1秒得亞軍。季軍的藍馬（Sisay Lemma）也是Nike跑手。

總計男子組頭十跑手，adidas佔其三，另外7人也是Nike跑手。

▼▼倫敦馬拉松男選手穿什麼鞋，按圖一覽▼▼

值得一提是，New Balance今年也憑FuelCell RC Elite異軍突起。兩名達到東京奧運標準的英國跑手麥萊爾（Jonathan Mellor）和康奈爾（Ben Connor），皆是New Balance贊助跑手，今仗表現也證明了FuelCell RC Elite的實力。

美國跑手Sara Hall的ASICS跑鞋，成為外界焦點。（Getty Images）

女子組方面，亞軍的美國跑手莎拉賀爾（Sara Hall）腳上的ASICS厚底鞋成為焦點。Sara Hall的經理人團隊賽後強調，這雙跑鞋雖未面世，但已經國際田聯檢測，絕對符合規例。

延伸閱讀：

想了解adizero Pro細節

想了解New Balance FuelCell RC Elite細節

👟一起長知識，跟跑鞋專家楊肇麟學洗跑鞋（按圖）👟