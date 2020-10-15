減肥健身︱台灣辣媽健身不瘦胸　健身教練提醒必練啞鈴關鍵一招

今期「紅人健身」找到台灣性感健身教練江琪琪。 江琪琪不單是一名性感健身教練，還是單親辣媽，不單止有腹肌，還擁有豐滿上圍和美臀。很多女性擔心健身會縮胸，江琪琪就沒有這憂慮，但原來情況因人而異。 我們請來星級健身教練Ryan lee（利國宏）解構「女性健身會不會縮胸」。

江琪琪可能是台灣最性感的健身教練，一襲熱褲Bra Top走進健身室，身材玲瓏浮突！

別以為江琪琪只在健身室賣弄性感，她的訓練非常全面，槓鈴、壺鈴、徒手訓練和阻力帶等，樣樣皆精。不要只看她的豐滿上圍，其腹肌和背肌才更教人羨慕。

（gigobaby ig截圖）

很多女性擔心健身會練到渾身肌肉，連胸部都變得平坦，但江琪琪讓大家知道，健身不等如瘦胸，負重訓練一樣可保持嬌人身材。「紅人健身」訪問了星級健身教練利國宏（Ryan），探討健身和帶氧運動會否使胸部縮細，並且如何練出堅挺胸部。

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Ryan教我們先辨認身形屬性。有些人軀幹較易積聚脂肪，俗稱蘋果身形；有些人臀部和大腿較易積聚脂肪，俗稱啤梨身形。如果選擇跑步消脂，由於跑步是帶氧運動，全身同時消脂，所以脂肪少的位置自然纖瘦得快點。「啤梨身形的人軀幹脂肪較少，減磅時就較易縮胸，蘋果身形就手腳先纖瘦，胸部和腹部脂肪較難顯著消減。」

Ryan強調，兩種身形只是籠統說法，不能一本通書睇到老：「如果想針對局部位置，就要配搭無氧運動，使身形更切合個人需要。」

按圖細看，江琪琪的健身和生活照片：

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其實每人都有胸肌，女性則多了主要由脂肪組成的乳房在胸肌前，我們健身是鍛煉肌肉，不是脂肪。Ryan認為，乳房大小影響鍛煉肌肉方法：「胸肌厚了，視覺上乳房會變大，所以胸細可多練胸，尤其是上胸和夾胸的動作。乳房大，身體負荷自然較大，容易寒背，所以要練背肌，讓胸部堅挺。」Ryan補充，瘦和胸細人都會寒背，所以鍛煉方法必須按個人特質調節。

但Ryan提出重要一點，也是女性最重視的，就是胸肌練得太橫，乳房像拉薄了，不是大部分女性心中的理想線條。他建議：「女性練胸肌，啞鈴不要太重，大概每組做15至20次，合共3組，訓練量就由每周一次開始，應付自如後，漸漸增至3次。」

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