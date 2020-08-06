減肥健身｜甜美空姐練出川字腹肌　優美線條源自「最全面」體適能

今篇「紅人健身」主角Joey Tng（湯祖瑜）既是空中服務員，也是健身教練。她的「川字腹肌」和美臀令人羨慕，事實上她教授的體能絕不輕鬆，涉及全面的體適能，不會盲目地側重鍛煉某個部位。

這三種職業男士特別欣賞：空姐、護士和模特兒。來自馬來西亞的Joey Tng（湯祖瑜）是空中服務員，本已令人喜愛，同時她也是健身教練，身兼兩職，Instagram有21萬追隨者，YouTube則有1萬訂閱。她主要上載運動和旅遊的相片和短片，亦有健身教材供觀眾邊看邊做。

Joey Tng的體能涉及很多跳躍動作。（instagram截圖）

笑容甜美的Joey Tng擁有「川字腹肌」，手臂線條清晰分明，修長雙腿加上美臀，一看便知是努力成果。她教授的體能絕不輕鬆，甚至比精於瑜伽的Coffee（林芊妤）和倪晨曦的教學片難度高很多。記者估計她很難在網絡教練中站上一線，因為她的訓練中有很多女性不喜歡的要素，例如跳、氣喘和身體協調等。

可是，正是她的教學有豐富元素，所以學習價值高，定期跟隨她訓練，體適能該會進步。今篇文章就跟大家探討何謂體適能，讓大家知道Joey Tng教學很全面，不要「走寶」。當然，她的動作不是完美，亦不會適合所有人，讀者要根據自己情況衡量。

Joey Tng的旅遊和運動照片：

+ 21 + 20 + 19

根據康文署資料，「體適能」是身體適應外界環境和日常活動的能力，良好的體適能，讓人勝任日常工作之外，還使人有餘力享受休閒，確保身體能夠應付突如其來的環境變化及生活壓力。

體適能可分為健康體適能及競技運動體適能兩類，對於一般市民，健康體適能較重要，有以下5個元素。

1）心肺耐力

跑步、踏單車和跳繩都是大家熟悉的鍛煉心肺方法。退而求其次，最少鍛煉時要心率上升，常見動作是跳和彈，兩種都常見於Joey Tng的短片。有些教練強調自己的訓練不用跳，就練少體適能重要一環，瘦身效果亦大幅降低，所以專業教練如Coffee會有跳躍動作，甚至叫觀眾自行跑步，讓訓練更全面。

心肺耐力是指心臟、肺及循環系統能夠有效地為肌肉提供足夠的氧氣和養份，這也指做全身大肌肉運動之持久能力。（instagram截圖）

2）肌力及肌耐力

肌力指一組肌肉發出的最大力量，肌耐力則指一組肌肉維持靜態收縮或在指定時間內重複多次收縮的能力。大部分教學都不會缺乏這點，例如增加肌肉量的動作，Joey Tng不但會教，而且難度很高，例如用手支撐身體重量，大家練習時要量力而為。

3）柔軟度

柔軟度指身體各關節能夠在最大活動範圍內有效地作全幅度活動的能力，Joey Tng教很多踢腳動作，柔軟度和身體協調很好，原來她16歲開始學習瑜伽，怪不得踢腳可以踢得很高。

按圖了解體適能，讓自己變得更fit:

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4）身體肥瘦組合

這項指身體脂肪及身體淨體重（非脂肪組織）組合之百分比，這點運動外，亦涉及營養，她也有分享飲食教學。如果想對營養了解多一點，可以讀以下文章：跑一個鐘都消耗不掉一份午餐！ 留家抗疫小心「最伏」飲食陷阱。

5)神經肌肉鬆弛

神經肌肉鬆弛指有效地減少或消除肌肉因精神壓力而引致的不必要緊張或收縮的能力，這點就較難具體說明。反而，想說網絡教練較少顧及反應和身體協調，Joey Tng的訓練就有涉及這兩點。

同場加映，啞鈴的注意事項：

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