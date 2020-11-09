【新冠肺炎】大埔一周內9名居民確診　「大埔半馬」比賽宣布延期

新冠肺炎疫情持續，過去一周內，先後有9名大埔居民確診。衞生防護中心稱，不排除大埔區內有隱形傳播鏈。原定在12月舉行的「Garmin大埔半馬」今日宣布退役。

「Garmin大埔半馬」今日透過社交網站宣布，將原定12月6日舉行的賽事延期舉行，希望可以改期在明年3月或之前舉行。

▼大埔區新冠肺炎疫情▼

大會發出延期通知：「衷心感謝各跑手對Garmin大埔半馬2020嘅支持，因應新型冠狀病毒疫情影響持續，大會考慮到參加者及工作人員嘅健康，現決定將原訂於2020年12月6日舉行之Garmin大埔半馬2020延期舉行。大會一路密切同政府有關部門溝通，希望喺可行同安全嘅情況下，喺2021年3月或之前儘快舉行活動。」

大埔半馬原定12月舉行，路線會途經大埔市中心及海濱公園。（大會Facebook）

大埔半馬分開4個不同距離組別，其中半馬組別途徑大埔區內的道路，例如大埔太和路，亦途經大埔海濱公園及回歸塔。

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大埔近日爆發新冠肺炎疫情，過去一周，有9名大埔居民先後確診，當中分別有3人居住圍頭村及廣福邨，另有兩名居於富善邨，還有一名在寶雅苑居住。衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前稱，不排除大埔可能出現隱形傳播鏈。

大埔圍頭村、廣福邨、富善邨，及寶雅苑均有確診者。

【大埔半馬賽會聲明】