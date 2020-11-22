打卡跑手・港鐵全線制霸　環台926公里算什麼︱跑手接龍・130

「跑手接龍」用接龍方式連結手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期推動跑手徐韶華留給打卡跑手徐匯宗的話是：「喂⋯⋯街坊，唔好畀佢停，讓火繼續燃。」

我讀小學時，已很喜歡運動，籃球、網球和游泳都有參與，但表現平平無奇。某天，我心血來潮，在家附近跑步，跑完覺得很舒服，自此養成習慣。獨個兒，愈跑愈遠，小學未畢業，已可以連續跑1小時。

升到中學，體育課要連續跑9分鐘。同學跑得很辛苦，時跑時停，我就一氣呵成，那一刻首次從跑步感受到優越感，發現自己有耐力，適合跑長距離。故此，我整個中學階段都很用心練跑，練得密又練得盡力。

每次街跑前, 徐匯宗(右) 都會先計劃路線。(受訪者提供)

努力不等於有成績，很少拿到學界田徑獎項，漸漸心灰意懶，失去熱誠。升上大學，讀運動教練學士都很少跑步，改而涉獵其他運動，直至遇到改變我人生下半場的男人--李盛。

2016年，我準備大學畢業旅行，很多同學都是去歐遊。李盛卻叫我去台灣，環島跑一圈，合共926公里，我沒多加考慮，一口答允。反正尚有大半年先出發，所以買了單程機票，就把事情拋諸腦後。

直至出發前3個月，我才醒覺很久沒練跑，立即想到網上神獸，「金翅X佳鳥」！

我知道，長跑若然靠運氣，必會召喚另一神獸「玩X猿」，所以我們商議對策。起初沒什麼方向，打算每周跑一次長課，但又不喜歡跑青公。靈機一觸，我們決定分數次跑均全香港的港鐵站，還要揹住40磅的大背包，模擬環島跑，而且每個站都「打卡」，當一名打卡跑手。日子有功，分享一下我的記錄。

將軍澳線：最短，約10公里 機場線和東涌線：約16公里，當年部分路線不相連，亦跑不到去博覧館 馬鞍山線和東鐵線：最長，37公里 西鐵線：最難，約20公里 荃灣線：約20多公里 觀塘線：約15公里，每站距離1公里至1.5公里 港島線和香港站：約15公里，每站距離1公里至1.5公里

距離只是數字，經歷才是珍貴，就算在香港也曾迷路。我們在機場客運大樓附近「蕩失路」，所以分開兩日才完走東涌線。西鐵線比預期長，路線與預計不同，沿路很少補給站，又要在烈日當空下跑青山公路，跑得十分辛苦。

印象最深刻的一段，則是在午飯時間跑到金鐘。當年街跑尚未盛行，我們揹住大背包穿插西裝友和OL之間，他們的奇異目光可想而知，像看到兩隻外星生物。或許，我走在「潮流尖啄」，才嘗過這種經歷。今天揹住行山背包跑步太常見了，大概路人會覺得有型有款。

徐匯宗(中) 現在有教跑，也希望學生不止追求速度，要好好享受跑步。(受訪者提供)

因為李盛的環台跑念頭，和我一起跑勻港鐵站，大大改變我對長跑的觀念。由細到大，練跑為了比賽，未能奪獎就傷心。現在發現街跑很有滿足感，跑到邊影到邊，印證足跡。自此，我不再追求速度，變成喜歡用腿遊歷世界。

說回環台跑，我用23日擊退「神獸」，完走926公里，環繞台灣一圈。往後還繞過千島湖、沖繩、濟州等。我向自己承諾，每年要離港一次，跑也好，踏單車也好，就是要在不同地點打卡，環繞地圖上某個地方一圈。就像在地圖插一支旗，佔領一個據點。2016年到現在，我仍樂在其中。

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