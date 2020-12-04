行山頭燈︱流明高非無敵　重量與續航力還要看這組密碼︱體物寫志

幾乎每年都聽到行山人士迷路，被困荒山野嶺的消息，即使出發前備齊糧水、禦寒衣物等等，很多人都會忽略照明。其實，就算本身未有計劃行夜山或露營，都應該將頭燈視為緊急裝備之一，常備背囊中。 一人一手機的年代，有人覺得手機電筒已經足夠，輕視光源。其實，走在夜半山野間，遇上手機電源耗盡，以至突如其來的風雨，一個性能有保證的光源，對山客能否在黑暗中安全離開、十分重要。頭燈索價，幾十到幾千都有，愈貴愈好？怎樣衡量哪種頭燈適合的什麼旅程？

7款價錢、性能皆不同的頭燈：（按圖放大）

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走在黑夜的山野間，光源總是非常重要的環節。沒有光，如何從背囊搜索物資？如何野外烹飪？如何摸黑趕路？沒有光源，無法判斷外間事物，為免危險，很大機會就只有坐著等天光。

晚上的山野沒有光源，無法判斷外間事物，很大機會就只有坐著等天光一個選項。（資料圖片）

為什麼行夜山首選頭燈，而非電筒？理由很簡單，空出雙手使用工具，或在緊急情況下用雙手支撐身體、攀爬摸索等等。頭燈讓你在山野間保持機動，但在選擇頭燈的時候，很多人第一時間都是立即留意頭燈上標明的「流明」（lumen/lm）。流明的數字愈高，就代表頭燈的亮度功率愈高，能見度就愈高，因而加上價錢的考量間，選取最高流明的款式便好了。

其實，頭燈「鬥光」絕非唯一的優劣標準。光亮度無疑有其好處，但其實頭燈的重量、電池耐用、頭帶結構、重量分佈、防水防塵等性能，在不同的環境和目的之下，選用時有不同的標準。

黑夜中行山的首選光源是頭燈，理由亦很簡單，空出雙手使用工具，或在緊急情況下用雙手支撐身體、攀爬摸索等等，都是在山野間保持機動性的基本。（資料圖片）

簡單理解，如果使用者用於營露中活動，選用了一盞200流明以上的頭燈，卻只可維持2小時，漫漫長夜怎麼辦？又如果半夜跑山，選用了一盞可持續用24小時以上，卻只有50流明左右的頭燈，光線射距不足，沒有足夠時間判斷突如其來的狀況，「跌死都未跑完」。由此可見，選擇頭燈時，什麼為之適合，只能根據個人的行程、目的等因素考慮，但是我們還是可以參考一些數字，衡量哪一個最適合。

先談流明的差異，簡單來說我們可以分為100流明以下、100至250流明和250流明以上。100流明以下的頭燈，由於能量消耗較低，電池備用時間通常都較長，但光線射距就不太足夠，大約只能照射腳底一帶的情況。集體露營或行山，以及應急裝備，這種光度便已足夠，亦不用擔心直接照射到其他人的眼睛。

100至250流明，光度依然有限，但如果是單獨行夜山，慢慢行，有時間慢慢判斷眼前事物還是足夠。（資料圖片）

100至250流明，代價就是重量和體積等都有機會提高，光度增加了但依然有限。如果單獨行夜山，而非跑山，有時間慢慢行，好好判斷眼前事物，還是足夠。作為露營燈具或會有一點刺眼，但如果需要在營地作烹飪等較複雜的活動，光亮一點亦無妨。此時，要多留意電池消耗的時間，是否能夠應付行程需要。

最後便是250流明以上，頭燈體積較大，電池消耗亦較大，價錢也較貴。如果用來跑山、越野單車等，要求速度較快，對四周的環境需要有充份掌握，250流明以上的頭燈便是必須品，關乎了運動表現與安全等等的問題。高功率的頭燈自然較耗電，所以亦更需要準備另一盞流明較低，但較耐用的頭燈，在緊急時間作應變之用。

了解裝備的耐用度，除了留意它的防撞測試外，也可留意一種「IPXX」的數字。（網上圖片）

此外，由於山野間遇上任何問題，只可靠個人的準備，即時應變。裝備在極端環境下可否正常運作，也十分重要。頭燈一味「鬥光」，但危急情況下用不著，也是沒用。因此選擇頭燈時，除了多留意它的防撞測試，也可留意「IPXX」的數字。

「IPXX」所表示的，就是裝備的防塵、防水等級。前面一組X代表「防塵」，後面一組則代表「防水」，數字愈大，性能就愈強。例如看見頭燈標示「IP68」的數值，就代表它有6級防塵、8級防水，可完全防止粉塵進入，亦可於一定水壓下長時間浸水，遇上暴雨，甚至需要涉水而行，都值得信賴。又如果頭燈標示的是「IPX5」數值，則代表它不防塵，但一般沖水都沒有問題。大家都可以此數值，按照行程和環境的難度，選擇合適的裝備。

頭燈高下之分，只在於每個人不同的個人要求。（資料圖片）

看罷裝備的數值之後，就到了結構、設計的環節。例如頭帶結構，如果是簡單一條綁在額頭的設計，對露營等漫活影響當然不大。當用作越野跑等大動作運動，要是頭帶質量欠佳，太鬆會左搖右擺，太緊又會頭痛。因此，選用同時蓋於頭頂和額頭的頭帶配置，或許是個不錯的解決方案。如果路途距離長，受不了長時間「頭重尾輕」的話，亦可選擇頭燈、電池分離設計，平衡頭部重量。

以下7款頭燈，性能、價錢、設計目的等等都完全不同，卻不代表便宜、流明低的就較差，貴的、流明高的就無敵。高下之分，只在於每個人不同的個人要求。

PETZL E+Lite Headlamp

．26克

．50流明

．溫度承受：-30°C至60°C

．可提供白光和紅光

．IPX7防水等級

．頭帶哨子可發出求救信號

mont-bell Compact Head Lamp

．46克

．60流明（最高功率）/20流明（中度功率）/5流明（最底功率）

．運作時間：60流明（27小時）/20流明（72小時）/5流明（115小時）

．光束距離：5米至38米

．IPX6防水等級

．使用2A電池

UCO GEAR BETA Headlamp

．51克

．200流明（最高功率）

．運作時間：最高功率（30小時）/中度功率（45小時）/最低功率（100小時）

．光束距離：約22至70米

．木製外殼

．使用3A電池

．可上下調教頭燈角度

GENTOS CP-260 Head light

．50克

．260流明（最高功率）/110流明（中度功率）/24流明（節能模式）

．運作時間：260流明（2小時）/110流明（6小時）/24流明（15小時）/閃爍（80小時）

．光束距離：100米

．撞擊距離：1米

．白光LED

．USB充電

．90°上下調教頭燈角度

．IPX4防水等級

GENTOS WS-243HD LED Headlamp

．118克

．580流明（最高功率）/260流明（中度功率）/35流明（節能模式）/10流明（紅色副燈）

．運作時間：580流明（2.5小時）/260流明（5.5小時）/35流明（25小時）/10流明紅色副燈（長亮：19小時/閃爍：40小時）

．光束距離：162米

．撞擊距離：2米

．USB充電或使用3A電池

．可調校光束聚焦

．60°上下調教頭燈角度

．縱橫式頭帶配置

．IP64防塵、防水等級

Ledlenser NEO10R

．176克

．600流明（最高功率）/250流明（中度功率）/10流明（最低功率）

．運作時間：600流明（10小時）/250流明（15小時）/10流明（120小時）

．光束距離：20至150米

．同時提供反光頭燈帶和胸背帶

．頭燈、電池分離設計，平衡頭部重量

．電量不足時會發出警告

．紅色後燈，可作閃爍警示，後方行人亦能辨別

．IPX4防水等級

．頭燈可調教角度

．無縫調節光亮度

Nitecore UT32 L-Shape Headlamp

．82克

．白光：1110流明（Turbo）/410流明（High）/200流明（Mid）/70流明（Low）

．暖光：920流明（Turbo）/370流明（High）/170流明（Mid）/60流明（Low）

．運作時間：Turbo（1.5小時）/High（3.8小時）/Mid（8小時）/Low（18小時）

．光束距離：23米至80米（白光）/ 31米至117米（暖光）

．撞擊距離：1米

．IP68防塵、防水等級，約2米防水

．航空級鋁合金製作，輕巧強硬

．可作為手持式電筒使用

．可單手操作，旋轉電筒轉換模式及角度

．使用充電池

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