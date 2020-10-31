本地遊．露營︱長洲半日遊價錢夠買齊裝備　盤點最抵玩入門級用品

旅遊發展局熱推本地團，例如$2999的深水埗4人美食團、$2520的2人長洲半天美食團（不包交通費、午餐）…… 抵不抵，就見人見智吧……事實上，四捨五入後，$2600，不算多也不算少錢，還可以有很多選擇。如果花在行山露營，可以打點一套怎樣的裝備？

旅發局推介本地遊，有旅行社推出逢周三出發的長洲半日遊，二人團早上自費於中環碼頭出發，到長洲食平安包、芒果糯米糍後，再到北帝廟和行山，遊覽認識長洲，全程4小時，結束之後便可自費回家或在長洲stay behind，盛惠2520元（原價$2800，香港居民9折優惠）……

$2600的二人露營裝備清單：（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

有旅行社推出$2520的2人長洲半天美食團，但不包交通費、午餐。（網上截圖）

認真！抵不抵，每人答案都不同，或許有人覺得，付出二千多元從專業導遊口中認識香港的社區典故，非常值得，但純粹比較銀碼，在當前露營季節之初，一些無法出國旅行，又心癢癢想體驗露營經歷的新手，本地遊的價錢，用來買裝備，或者都足夠各位立即起行。

當然，露營裝備同樣豐儉由人，走入連鎖運動店，花2600元已可以打點一套不錯的基本裝備。

本地遊和露營之間，你怎樣選擇？

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$2600，其實夠買齊一套很不錯的基本露營網備。

EASY FRESH & BLACK快開二人營帳

EASY FRESH & BLACK快開二人營帳

營帪價錢，幾百到幾萬都有，視乎大家要求的性能和露營環境。選取EASY FRESH & BLACK快開二人營帳的原因，是因為對新手來說，這個營帳專利的搭帳及拆卸方式，比平日常見的「蒙古營」還要簡單，類似雨傘般的結構，二人合作拉繩即能長開主要結構，收起來亦只算按一下鈕解鎖支架，然後便能摺疊，初心者亦毫無難度。

雖然收納體積不算細，也不算特別輕，但加上其他優點之後，絕對是可接受範圍。50km/h的防風效能，大概可抵擋3號風球程度的風力，在香港環境已勝任有餘。要是在8號風球這種超越營帳負荷的情況下去露營，遇到什麼問題，都是用家問題，而非營帳的問題吧。

FRESH多功能天幕

FRESH多功能天幕

新手入手基本裝備時，未必會留意到天幕的重要。事實上隨了營帳之外，要是想在其他戶外活動時有個地方遮風擋雨，天幕就是重要的露營裝備。

FRESH多功能天幕展開之後，大約有8平方米遮擋面積，Ti0²布料可遮擋UPF50+紫外線，亦有PU塗層帆布及防水縫線處理，起得夠穩的話，基本能夠應付一般「風雨陽」狀態。鋼製營柱足夠強硬，卻因此不會太輕，二人分擔一下重量吧。

DECATHLON摺疊式露營桌椅

DECATHLON摺疊式露營桌椅

露營桌椅是野外休閒生活中不可少的裝備，無論吃飯、遊戲、淺酌、休息等等，都離不開這兩樣裝備。DECATHLON的摺疊式露營桌椅，收納之後，露營桌內部可存放另外4張露營椅，整套非常齊全，二人使用外還可以招呼朋友。

然而收納後面積依然有60平方厘米，重量也有8.7公斤，無可能放入一般背囊，所以只適宜在初階易去的營地使用。

QUECHUA保冷背包

QUECHUA保冷背包

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野外環境，大多數時間都要自行準備食物、飲料，即使現今天氣轉涼，也不能忽視保存食材的問題。20升的QUECHUA保冷背包是不錯選擇，它可以在無冰磚情況下，保持食材的原有溫度約5小時，放入雪種、冰袋後的情況自然更佳。

保冷背包的設計亦十分機動，並非單純設計成一個食物保存袋，而是可作為一般遠足時使用的背囊，配有獨立拉鍊口袋及網袋放置小物，內側甚至設置讓水袋喉管通過的洞口，可保存冷、溫水，邊行邊飲用，超爽。

ARPENAZ 15睡袋

ARPENAZ 15睡袋

即使香港屬亞熱帶地區，夏天的日夜溫差都可以很大，何況已經入秋，保暖裝備絕對是不可少的基本環節。ARPENAZ 15睡袋屬入門的級別，但採用密度200g/sqm的100%聚酯纖維填充物料，適用於攝氏15度的環境，加上其他衣物，足夠應付一般情況的香港秋季。

睡袋採全開式拉鍊設計，天氣不太冷的話，可完全展開當成被褥或睡塾。回家後亦可以直接放入洗衣機清潔，存放裝備更加衛生。

FORCLAZ充氣枕頭

休息充足，才有氣力活動，露營時保持良好睡眠也很重要。FORCLAZ充氣枕頭有別於其他同類產品，除了靠充氣調整軟硬度外，還有額外的軟物料承托頭部，非常舒服。充氣口設計亦很有心思，需按住放氣按鈕才會洩氣，輕鬆吹氣已可充起枕頭，收納起來亦小巧輕便，可說是必須裝備。

即棄型燒烤架

利申，選擇即棄型燒烤架，純粹是budget問題。因為相對之下，露營中「食」的環節，比「住」的調整空間更大。露營食物，吃罐頭方包可能是一餐，帶齊野外煮食裝備煮夠五餸一湯亦可以。所以在budget問題之下，才選取了一個即棄型燒烤架，內附易燃碳包，點火即可燒烤約90分鐘，但火侯上卻未必足夠，燒烤肉類會比較慢。所以有機會的話，以後再添置煮食爐和cookset吧。

MH150不鏽鋼杯

MH150不鏽鋼杯

同一原因，入手MH150不鏽鋼杯亦是因為budget問題。因為在野外資源有限的情況下，杯在有需要時可當成碗碟之用，反之卻不太方便。其實MH150不鏽鋼杯本身亦非常不錯，304不銹鋼製作，不耐鏽蝕卻容易清潔，兩個握把可收起，方便收納。獨鋼金屬比較傳熱，盛熱飲時需多加注意。

BL100露營燈

BL100露營燈

夜上露營沒有燈具的話，漆黑的環境中便什麼都不用做，因此必須要準備最少一個穩定的光源。二人露營的露區活動空間不會太多，100流明基本足夠。BL100露營燈可作出20流明的紅光，50及100流明的白光，方便不同情況下使用。亦有IPX4等級防水性能，100流明模式下可使用26小時，十分穩健，可以在不同位置吊掛。當然吧，有額外budget的話，還是多準備一些頭燈電筒，作為後備光源。

DECATHLON露營餐具組

DECATHLON露營餐具組

最後就是餐具了，DECATHLON露營餐具組的叉子、湯匙皆可摺疊，收納於餐具袋時細細一包，非常方便。同樣採用304不銹鋼製作，使用後容易清潔，在水源有限制的野外環境中，便利地保持餐具清潔乾爽，是保持衛生的重要環節。

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