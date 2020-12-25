行山｜厚底山鞋不止HOKA　TOPO Ultraventure落地一刻發揮高性能

近年的山野歷程間，多數時間選擇HOKA ONE ONE的鞋款，Speedgoat系列更加是我的最愛，全因喜歡它高承托的特色，抓地與緩震的性能比例實在無可挑剔。 直到最近，由於我的Speedgoat 4在跟我走過無數山徑後，連抓地紋都磨損得七七八八，是時候光榮引退，入手另一雙高緩震的山鞋作替補。但我又貪心，想試試新品，剛好這個時候，接觸到TOPO這個創立不過7年的新品牌，同樣主打厚底高緩震的Ultraventure Pro，賣相亦不錯。 或許會是個不錯的嘗試，結果亦令我喜出望外。

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測試鞋款：TOPO Ultraventure Pro（按圖放大）

測試路線：約7公里，直接從鰂魚涌鬧市出發，從鰂魚涌街經柏架山道直上大風坳，先試在鋪設良好的水泥路上坡。登上畢拿山的「天梯」石級後，一路上從衛奕信徑到小馬山，再回金督馳馬徑，上、下坡都以手作步道和砂泥路為主。最後折回柏架山道落山，測試水泥路下坡作結。基本測試到鞋子在香港常見，保養良好的山徑，表現如何。

是次測試約7公里，從鰂魚涌鬧市出發，圍繞柏架山一帶走一圈。

鞋款簡介

山野文化普及，山系裝備的選擇自然愈來愈多，即使是一些相對較少眾的品牌，不時亦引進到香港的山品市場。例如美國品牌TOPO，也是近期才較容易在香港發現其蹤影。

TOPO Ultraventure Pro

事實上，這品牌創立不過7年罷了。本地山界對這個品牌的認識有限，坊間山友試穿過後的回饋資料亦不多，使我好奇。旗下出品如Ultraventure Pro，這個結構與設計都令我感覺在挑戰HOKA ONE ONE的鞋款，到底是什麼葫蘆賣什麼藥呢？研究一下，發現了這樣的設計要求，跟創辦人Tony Post 35年的運動經歷有關。

TOPO的創辦人Tony Post早在求學時代，已經是個熱愛跑步的田徑隊和越野跑隊成員，甚至成為大學隊的隊長，兼備實力與熱情。即使畢業後，對於長跑的熱愛依然未退，卻因為穿上不適合的鞋子、經常過度鍛煉等原因而受傷，大大阻礙了他的發展。職業跑步的道路行不通，Tony便加入了一家細規模的家庭式造鞋公司The Rockport Company，學習鞋形結構、物料組合等等，製造跑鞋的工藝，並在15年間，將公司的生意額由3000萬美元，增加至5億美元。

出色的營商手腕，令他成為了美國Vibram的總裁。他憑個人經驗，為很多鞋類品牌改良外底。其中最受注目的製作，就是自然跑感潮流興起時的Vibram五指鞋。某程度上，Tony便是用跑鞋延續了往日的長跑夢。

Vibram五指鞋竟是TOPO的「遠房親戚」。（網上圖片）

而在Vibram的11年之間，Tony發現坊間對自然跑感的鞋子依然不足。於是他想到，不如回想往日期望擁有的跑鞋設計，加上多年的製鞋經驗，按其理解製作心目中的舒適跑鞋吧，然後便於2013年創立了TOPO。無論怎麼款式之間的調整，品牌的出品都離不開3個必然因素——寬掌、掌跟差少、輕巧。Ultraventure系列的新作Ultraventure Pro，便是包含這些元素的好例子。

是次測試走過幾種香港常見、保養良好的山徑。

這款山鞋只得232克，但又提供前掌的ESS rock plate、後跟的TPU部件等作支撐和保護，而且物料本身透氣，設計乾淨簡潔十分討好，無論在外觀設計、重量和機能之間的平衡都非常出色。

30毫米厚的ZipFoam中底，比大多數品牌常用的EVA中底更有回彈力，亦對足弓有一定支撐，是為當代高緩震跑鞋潮流中的必要條件。而創辦人作為前Vibram的要員，高性能的Vibram Megagrip外底亦是不可或缺的元素。普通版本的前作ULTRAVENTURE，更被國際權威跑步雜誌《Runner's World》評為「2020年25款最佳跑鞋」之一，來頭不少。

試後感

作為多年的Speedgoat「忠粉」，看到Ultraventure Pro的「排頭」如此強勁，無可否認，我是以直接將兩者比較的心態進行，而Speedgoat作為一款已被公認的「好鞋」來說，這程度的比較要求，對Ultraventure Pro是嚴苛的。

但是測試過後更令我驚喜的是，Ultraventure Pro不但不落下風，著用感富品牌特色之餘，性能更是令我折服地全面。真心，評分很高。

TOPO Ultraventure Pro的細節：（按圖放大）

TOPO Ultraventure Pro

+ 11 + 11 + 11

特點1）鞋籠腳掌具空間 不局促亦不游離

先談鞋身結構。Ultraventure Pro的鞋身有一個很特別的設計，就是預留給腳掌的位置很寬，鞋子是由鞋跟往鞋頭擴展的形狀。由於向來都偏好較合身的跑鞋結構，可以較穩妥地繫在腳掌上，較有安全感，所以最初我有點質疑這樣的設計。當我穿上去時，甚至懷疑過，是否需要穿細半碼？

鞋跟雖然十分貼合，前掌卻鬆得有點「不真實」。這個疑慮在測試的過程中得到非常充分的解答，尤其是走上畢拿山的「天梯」石級，熱身得七七八八後，肌肉膨脹了的腳掌在穿越小馬山的路上，只能說鞋子設計上闊度計算實在「恰到好處」，尤其下坡時，每一步當前掌受壓而向橫擴展時，鞋頭的鬆緊實在拿捏很好，不局促，亦不游離。

鞋子設計上闊度計算實在「恰到好處」。

特點2）30毫米中底 承托緩震充足

ZipFoam中底厚度是30毫米，比Speedgoat 4僅薄3毫米，據說是因為靈活活動的考量，盡量平衡緩震與觸地感的結果。然而，個人認為兩者表現出來的分別其實不大。鞋子從城市水泥路走到原始路徑，表現都非常一致，足弓的承托力很強，上下坡的緩震亦非常充足。走了7公里路，亦未見因為小腿肌力不足而經常出現腳掌內拗的問題，這問題反而會在我穿Speedgoat的時候不時發生。

當然，7公里本來就不算長，未消耗太多體能。而且我穿Speedgoat完成不同環境和難易度的旅程，亦遠多於首次著用的Ultraventure Pro，所以對這方面的解讀，純粹可作為參考。但是鞋子打從穿上的一刻起，對於足弓的支撐和緩震已十分明顯，性能表現在整個行程間都非常穩定一致，證明它不需要太多開鞋的過程，即穿便可即出發。

鞋子足弓的承托力很強，緩震充足。

特點3）外底適用於各種路況 抓地力佳

外底方面，Ultraventure Pro跟Speedgoat 4完全一樣，都是採用Vibram Megagrip外底，證明我一直將兩者類比的決定完全正確。這種外底對全路面的適應力都甚強，硬地不會感覺異樣，砂石的上的抓地力亦十足，可以安心走動，不用擔心滑倒，配上ZipFoam絕對是個理想的鞋底組合。

而且它在濕滑的石塊間的表現同樣出色，小心一點快步行，亦無影響身體平衡，絕多數山野環境中都值得信賴。

硬地、濕地上走動，抓地性能的表現依然十分穩定。

特點4）物料透氣度有待提升

如果要數我對這款跑鞋最不滿意的地方，大概是在鞋面物料上。雖然它又薄又輕，亦絕對不是表現欠佳，只是相對之下，當在氣溫較冷的冬季，腳掌還是未見特別乾爽時，便明白它的透氣度尚有進步空間。

加上ESS rock plate保護部件的包裹度，也只屬基本保護程度，配用在薄物料上，對著用者本身的山野經驗，自然有一定要求。但是總括而言，我都會將它列位一款性能非常全面的鞋款，如果本身已滿意Speedgoat這類山鞋的性能，但又想嚐新的話，Ultraventure Pro可不會令人失望。

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