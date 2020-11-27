行山鞋｜為「平嘢無好」平反　泥路方見DECATHLON MH500真正性能

今年因為疫情關係，香港人這種「旅行動物」，不得不困在本地，難以像往日般出國四出遊歷。在這樣的社會環境下，更多人將目光放回本地，初嘗走到郊野遊山玩水的滋味； 但回到自然間，要應付原始的環境狀況，每次出行前更需要準備充足，簡單至一雙鞋子，考慮其防撞、支撐、防扭等等性能，都是每次山系旅程能否順利完成的基本條件，卻又未必人人都願意一開始便花費一千至二千多元在山系鞋履上。 是否真的只有貴價的山鞋才是性能的保證，今次測試的對象正是價錢「超入門」的DECATHLON QUECHUA MH500，看看「平嘢有無好」？

測試鞋款：DECATHLON QUECHUA MH500（按圖放大）

測試路線

從鰂魚涌出發，經柏架山道、港島林道哥連臣山段、砵甸乍山郊遊徑，以龍躍徑走到小西灣為終點，全程約12公里，基本上都以水泥路、手作步道和沙石路為主。

途中刻意走過哥連臣角砲碉堡，之後才折回小西灣，測試鞋子走在嚴重水土流失的斜坡時，抓地性能與一舨狀況下的分別。

此外我亦在路途上刻意尋找過濕滑地表，測試這種相對嚴苛環境下，鞋子的真實表現。

約12公里的路程，基本上試盡水泥路、手作步道和沙石路等香港行山常見地表。

鞋款簡介

今時今日要買到一雙幾百元，卻又有齊基本性能的山鞋實在有點困難，之前測試過KEEN、Salomon、Timberland以至adidas的山系鞋款，性能各有優劣，但「閒閒地」都過千；初接觸山野生活，想入手體驗一對提供了基本性能，又「平平哋」的山鞋，不是沒有可能的，只是在「一分錢一分貨」的憂慮下，到底DECATHLON QUECHUA MH500可以提供怎樣的性能？坊間都沒有太多客觀資料可以參考。

坊間都沒有太多客觀資料，作DECATHLON QUECHUA MH500的性能參考。

MH500在該品牌的山鞋中出品中不算最便宜，但也不是最貴，測試這個型號，應該相對有代表性吧。雖然是幾百元的款式，但其實鞋子從抓地力到防水性能上，分別都通過了品牌的實驗測試，包括在平滑、堅硬、乾燥、潮濕等不同表面上，行走超過500公里的測試；以及在實驗室中，將鞋子放於深度達鞋面一半高的水池中反覆扭曲2000至50000次，模仿鞋子在長途旅程下維持多少防水性能等等。便宜還便宜，但絕對是有科學數據支撐的誠意設計。

鞋身以牛皮二榔皮和橡膠保護部件等傳統物料為主，出奇地每隻鞋子大約只重460克，比單純從外觀上的判斷輕巧得多。中筒結構上，也是採用較傳統的鞋帶鉤設計，令著用者更靈活調整鬆緊度。

整體而言，外觀上很簡潔務實，沒有多餘的花巧噱頭，對得起這個價錢。

此外它的內襯薄膜亦可以提供一定防水、透氣性能，EVOFIT技術亦令鞋子愈穿愈合腳型，「理論上」，嘗試提供一款當代登山鞋可以提供的性能，但實際表現如何，接下來在「試後感」段落再詳述。

DECATHLON QUECHUA MH500細節：（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

至於鞋底方面，MH500的中底採用EVA泡棉材料，都是非常常見的物料，大量品牌都會使用，所以不要預期鞋子的緩震、回彈有驚為天人的表現，同樣是中規中舉的配置；外底的防滑橡膠，從底部一直延伸至鞋頭，大範圍地包裹腳趾。

鞋釘則使用5毫米T型鞋釘，保障原始的泥石路面上提供充分抓地力，但是，在「山徑石屎化」問題嚴重的香港，行山很多時都會遇上大量水泥或石頭地表，應付混合型路況的平均表現如何？這方面的考量其實同樣重要。

是時候上山實測了。

試後感

了解過MH500的性能後，是時候上山實測了。第一眼看見這款山鞋的時候，目測的第一個印象，就是很厚、很笨重。皮革為鞋身的主要結構，加上鞋頭像膠，連鞋筒結構都又厚又大，感覺它的耐磨、防撞等性能理應不錯，但不會太過輕巧舒適。

鞋子在濕滑地表上性能欠佳，即將做足心理準備，我都幾乎滑倒。

當真正穿上腳之後，又發現它意外地輕巧，保護度非常充足，我在路途上走過梯級，或者上落哥連臣角砲碉堡一帶的泥石路時，即使一個不留神，提腿不足鞋頭撞向石面時，明明「噗」的一聲撞了上去，趾頭亦絲毫無感，可以非常安心地走路，而不怕遇上突如其來的硬物撞擊，鞋子這方面的表現非常出色。加上走在秋季的山野，透氣度亦算可以接受的程度。如果山客只打算穿著MH500，走一些初階的手作步道的話，不俗的抓地力、耐撞耐磨的外層皆值得信賴，十分「爛打」，應付本地程度的短距離手足步道沒有太大問題。

但是，當行走距離一長，用以測試過更多不同地表、環境之後，亦會發現當山客需要應付更多更繁雜的情況時，就會出現很多技術上的盲點。

防撞方面，MH500的性能真的不需要擔心。

先談鞋底的承托、抓地環節，剛才說過，MH500採用EVA中底，是極多品牌同樣會採用的物料配置，優劣的分野不能單單比較物料的性質，反而要看外底與足弓支撐等等細節上的配合；可是，鞋子的足弓支撐確實不太明顯，如果本身腿部肌肉夠強，也沒有扁平足顧憂的話，問題當然不大。但由於我正是小腿肌肉不強的休閒型登山者，路途距離一長了，便會覺得鞋子其不能為我節省太多體力，單純靠鞋筒支撐腳踝時，有種「此消彼長」的感覺。

泥路上的抓地和腳感不俗。

但是我認為更大的問題，在於品牌的防滑像膠製造的5毫米T型鞋釘上。打從鰂魚涌柏架山道起點的水泥路出發時，我尚未能感受它的抓地性能前，反而是感到中底受壓時，過硬的鞋釘反伸向內部，令腳底覺到凹凹凸凸的觸感，長期維持這樣的狀態，感覺都不會太好。

更甚者，是我刻意在路途間踏上一些潮濕的硬地表，看看鞋子的表現，竟然在有充足心理準備之下，依然幾乎滑倒在地上，連相機都險些弄跌。很明顯，它並不適合用來走水泥硬路、或者潮濕的滑石地表。但當我走入野豬徑這類地表狀態原始的手作步道，或者落連臣角砲碉堡那些嚴重風化的泥石路時，鞋釘在土地上有足夠伸展空間，抓緊地表，鞋子的表現卻截然不同。

由此可見，MH500並不可能完全滿足香港的混合路況，但如果走的路線，是能夠發揮出鞋子針對的性能的話，以這樣的價錢來說，CP值就非常高。針對不同的環境，選用適當的裝備，才是常識吧。

由於品牌的尺碼設定，即使刻意收緊鞋帶，個人來說，包裹的腳感還是不夠貼腳，

另一點要注意的是，DECATHLON的山鞋的碼數大小，並不一定會「半碼、半碼」地遞升，換言之，像我這種fit size是US8.5的人來說，只可選US8，或者US9。由於考慮過運動過後，預留肌肉膨脹的空間，所以我選擇了略大的US9作測試。

尺碼這回事，大了一點就是一點，那怕我已將鞋帶刻意收緊，包裹的腳感還是不夠貼腳，繫穩度不太完美，加上鞋身物料較硬，多少影響到步伐的靈活度。但當然吧，這只是我個人腳掌尺碼的「不幸」，如果腳掌完全乎合鞋子的尺碼，又或者穿鞋習慣本來就偏好寬鬆等等的話，這個自然不是大問題。

其他配色的DECATHLON QUECHUA MH500：（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

想知更多行山資資訊？「咖喱山」為你實景導航香港各區行山路線！立即按此！

$2600的二人露營裝備清單：（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

10款露營椅性能比拼：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

+ 2 + 2 + 2

咖哩山向你推介行山裝備貼士，立即按圖：

+ 12 + 12 + 12

5件「editor choice」SnowPeak入門小物特色，按圖放大：

8款「Editor's Choice」行夜山裝備小物，按圖放大：