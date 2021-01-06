究極薄風褸毋懼冷雨夜　手袋可收納小而強大︱01測試

據天文台預測，本周氣溫會降至攝氏10度以下，或有機會下細雨。輕便易攜的風褸，抵禦強風以免「吹病」，是跑友必須品。 這次測試的ODLO ZEROWEIGHT防水外套，輕巧之餘，擋風和防水能力皆不俗。親身測試後，一褸傍身，足夠你安心跑步。

01測試

測試産品：ODLO ZEROWEIGHT防水外套

測試內容：「劏青蛙」（由西環經郊野徑跑到小西灣，合共21公里）+快活谷輕快跑12公里。

輕巧度★★★★★ 透氣度 ★★★★★ 抗風度★★★★☆ 保暖度★★★☆☆ 防水度★★★★★

ODLO ZEROWEIGH防水外套物料非常薄和滑。（區嘉俊攝）

簡介

ODLO是創立於1946年的瑞士品牌，最初生產滑雪服裝，往後擴展至行山、跑步和單車等服裝。這件ZEROWEIGHT防水外套特點是無縫編織，十分輕巧（男裝大碼，重135克，大概等於2包伊麵的重量），易於收藏，防水和透氣度高。

這周的氣溫會很低，早前預測有機會下雨，最新預報為乾冷天。（天文台截圖）

一般標準是抗水壓能力達10,000mm就稱得上防水裝備，具體表達大概是消防用的高壓水柱或受瀑布沖擊都不會浸水，數值愈高，抗水壓能力愈強。

這次測試的ZEROWEIGHT防水外套，抗水壓能力就達20,000mm，所以雨水很難滲入風褸之下。透氣度都是重點，意思是從貼近身體的內層，將濕氣向外蒸發的能力。如果外套透氣度低，跑手穿上就會覺得很「焗身」和體溫上升，影響運動表現。這件外套透氣度高達50,000MVP，參考過另一牌子Uglow的防水外套，數值是10,000MVP，可見它的數值算很高，讓衣服內部十分乾爽。

試後感

拆解ODLO ZEROWEIGHT防水外套的運動功能前，先講解它很輕巧，摺疊後體積小如大裝珍珠奶茶杯。所以不喜歡帶傘、要在戶外走到有冷氣地方的人，皆可常備它在手袋或背包，下雨或感到寒冷時就可以取出穿上。男士常備它於身邊，更可在女士有需要時遞上，盡顯細心。

圖中右下那款是ODLO ZEROWEIGHT防水外套，可見它比同類外套都算十分細少。（區嘉俊攝）

當日「劏青蛙」早上氣溫約攝氏17度，我開跑時有穿上它，經過很多上斜和梯級，所以體溫上升，加上樹蔭減少和有陽光，我就除下並將它縮成小袋子，放在越野背包。它十分輕巧，感覺背包重量沒有顯著增加。走到山頂，變得寒冷且有陣陣強風。再次穿在身上，內層仍然乾爽，沒有脫衣後再穿而黏住身體的不快感覺。時跑時脫，跑到小西灣，它一直能發揮到擋風的功能。

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跑步時沒有穿上影相，在家拍一張讓大家看到穿上身是怎樣。（區嘉俊提供）

另一次測試，在攝氏16度下的跑馬地馬場練節奏跑時體驗，內容是每次跑3圈（4.2公里），共3組。第一組，我穿上它，其輕量特質表露無遺，完全沒有阻礙快跑。當時心率達175，縱然體溫上升並出汗，但沒有感到侷促，可見它的透氣度很高。第二組，我脫掉它，明顯感到有風襲來和寒冷，這是第一圈感覺不到的。相比之下，足證它的擋風功能。

總括而言，它的輕巧、防水和擋風能力都屬一流。雖然今回測試未遇下雨，但相信其高度抗水壓能力，遇上潮濕環境亦沒問題。保暖能力自然不能很物料厚的外套相比，定價也算高，但這件風褸不限運動時使用，日常生活傍身，自有用武之地，值得推介。

清洗後，物料非常之快乾。（區嘉俊攝）

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