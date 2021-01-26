跑步｜戴祖儀苦練1個月完成10公里　跑得更遠之餘配速仲快半分鐘

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-26 19:33

女藝人戴祖儀（Joey）練跑一個月，見到明顯進步，由「跑1K都想喊」，到昨晚終於堅持到10公里，花了1小時5分鐘。她表示這次是一次里程碑，凡事要不停突破自己。

戴祖儀昨晚在Instagram分享夜跑紀錄，終於跑到10公里。她表示這是好突破自己的一日，她留言：「由一個月前跑1k都想喊，到今日堅持到10K，是一個里程碑。凡事都要不停突破自己，不進步就是退步的開始。共勉之。」她之後還加上「只要肯堅持」及「大面變細面」的標籤。

【戴祖儀1個月前後變化】

據她分享的紀錄，她花了1小時5分鐘28秒完成，配速平均每公里6分33秒。歌手林奕匡都有留言回應，讚戴祖儀跑得幾快，而戴祖儀還答他將會跑得更加快。當然，比起練跑多年的跑友，戴祖儀這10公里算不上快，但她至少比一個月前的自己進步。

在上月30日，戴祖儀表示要下定決心減肥，分享當晚練跑的紀錄，見到她盡全力才跑到4.26公里，花了30分22秒，平均配速是7分7秒。她當時表示跑到口腔有血腥味，還差點嘔。比較起兩次練跑的紀錄，戴祖儀如今跑得更快、跑得更遠、也跑得更耐，進步十分明顯！

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