齊動LetZ Goal︱Run For Good虛擬慈善跑　與精英跑手一同出分力

撰文： 齊動 LetZ Goal 最後更新日期： 2021-03-25 11:14

由Run For Good主辦，為香港外展訓練學校籌款的100KM跑步機慈善挑戰賽，將於4月10-11日K11露天廣場舉行。是次賽事邀請一眾精英運動員，一同在跑步機上以接力方式挑戰100公里這個終極目標。如你希望參與其中，亦可參加於「齊動 LetZ Goal」平台舉辦的Run For Good 10KM虛擬跑慈善挑戰賽，一同支持香港外展訓練學校！

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是次「Run For Good 10KM虛擬跑慈善挑戰賽」由3月18日至4月8日進行，參加者只需支付港幣50元正參加此挑戰，由完成報名起至2021年4月8日前完成10公里跑程，並成功在個人籌款專頁中籌達港幣200元正或以上，即可獲得Run For Good 跑步 T-Shirt及太陽帽，將汗水換成獎賞！相關捐款將會直接捐贈予香港外展訓練學校。

【重要提示】齊動只容許每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「Run For Good 10KM虛擬跑慈善挑戰賽」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。

「Run For Good 10KM虛擬跑慈善挑戰賽」簡介： 活動日期：3月18日至4月8日 報名費用：港幣$50 最低籌款額：港幣$200 活動禮品：Run For Good 跑步 T-Shirt及太陽帽（只限完成挑戰之參加者獲得；禮品內容按活動頁面更新為準） 領取禮品方法：於4月10-11日前往K11 Art Mall領取

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關於「齊動 LetZ Goal」

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