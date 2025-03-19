越野跑｜謝覺偉獲選田總傑出運動員　今年盼殺入越野世錦賽前十

一席世界100公里錦標賽第8名，令「阿歹」謝覺偉在昨晚的田總周年頒獎禮站上舞台，當選其中一名男子組傑出運動員，其餘得獎者包括跨欄的張紹衡和張宏峰，以及百米飛人刁俊稀、800米的金智武和長跑好手林穎璋，其中張紹衡獲選全年最佳運動員。

談到今年部署，阿歹將以9月的世界越野錦標賽為目標，他已跟教練村尾慎悅安排備戰計劃，惟要視乎香港山路錦標賽賽期，方能落實最終行程。



田總周年頒獎禮頒發4個組別的獎項，包括男、女子組傑出青年運動員，以及男、女子傑出運動員，得獎者不乏長跑選手，女子組有屈旨盈及現役「一姐」羅映潮，男子組則有林穎璋和去年奪得「世八」的阿歹，阿歹對獲獎感到欣喜，「感謝大家支持，這個獎項是對我的成績的一份肯定」。

謝覺偉（中）當選其中一名男子傑出運動員，從文體旅局局長羅淑佩（右）及田總主席關祺手上接過獎項。（高詩琦攝）

即將踏入2025年第二季，阿歹將於5月中起程前往日本訓練，並以今年9月在西班牙舉行的世界越野錦標賽為主要目標，但第一關是香港山路錦標賽，期望藉着這場賽事獲得參賽資格。是次日本訓練主要是阿歹與教練村尾慎悅「單對單」，女子組的羅映潮或會參與一段時間。期間阿歹將在6月再戰呂間湖100公里超馬，他去年在這個賽事取得第5名；之後有機會前往西班牙，視察世錦賽的路段。

田總周年頒獎禮傑出男子運動員。（高詩琦攝）

「世錦賽賽道基本沒有任何平路，全條路上上落落，而且路況十分崎嶇，絕對是高難度路段，所以教練想我早點去西班牙視察兼試路，提早準備。」阿歹表示，期望能夠殺入世錦前十：「今年的身體狀況比去年好，對自己都有期望，希望取得較佳名次，以前十為目標。」問他會否擔心賽道崎嶇影響成績，他笑說：「條路慣咗難行，所以唔擔心！」