廖科樂專攻長途　陸卓廷擅長跑短程　信任Salomon裝備馳騁越野路

Team Salomon跑手廖科樂及陸卓廷各有擅長，前者耐力十足，專攻長途，後者速度較強，跑慣短途。兩人同樣信任Salomon S/LAB GENESIS作為比賽鞋，喜歡這款鞋各項性能平衡，穩定性高。廖科樂7月到內地參加崇禮168的70公里賽，寓賽於操，本月會到歐洲挑戰148公里的TDS賽。陸卓廷在5月的香港山路錦標賽長距離跑出佳績，獲得第四名，但他表示短期內回歸短途，下半年希望在UTMB世界系列賽爭取好成績，提升UTMB積分。



Team Salomon跑手陸卓廷是應屆香港山路錦標賽長距離殿軍。（鄭子峰攝）

在5月的香港山路錦標賽長距離組別，賽程長約62公里，高手雲集，Team Salomon跑手陸卓廷跑出驚喜，以7小時36分獲得第四名，離三甲只有不足20分鐘的距離。

對於跑慣短途20至30公里的陸卓廷，這次的成績是重大的突破。他說：「賽前希望有頭十名，所以十分滿意。看看前十名其他跑手的訓練里數，我可能只得他們的三分一、一半。要跑好長距離，真的要累積大量里數，但我喜歡訓練速度，重速度而不重里數。從里數的性價比角度看，我是非常高。」

兩位Team Salomon跑手廖科樂（右）及陸卓廷在沈雲山接受訪問。（鄭子峰攝）

香港山路錦標賽得第四 陸卓廷：提醒自己記住這團火

最終，香港山路錦標賽的長距離三甲的選手獲選為港隊代表，將會參加世錦賽，所以陸卓廷離港隊資格只差一位，或者只差20分鐘。這位Team Salomon跑手說：「都很可惜的，但也是一份動力。賽後有一天的失落，讓自己思考一下，有什麼方面可以做得更好。要提醒自己記住這團火，令心裏這團火燒得更旺，推動自己有更大的進步。」

Team Salomon跑手陸卓廷擅長跑20至30公里的短途山賽。（鄭子峰攝）

在下半年，陸卓廷會回歸擅長的短距離山賽，以提升UTMB分數為目標，計劃參與在香港大嶼山、泰國、馬來西亞等地舉行的UTMB世界系列賽。陸卓廷本身也是一位越野跑教練，他有一個提升自己速度的訓練方法，寓教於操，他說：「我會邀請一些中學生或者大專學生一起練跑，他們欠缺的是耐力，但有的是爆炸力。我會叫他們每人帶一個圈，令我都可以練到自己的速度。」

兩位Team Salomon跑手廖科樂及陸卓廷都信任Salomon S/LAB GENESIS跑鞋。（鄭子峰攝）

在山上，陸卓廷信任Salomon S/LAB GENESIS跑鞋。他說：「因為這對鞋的性能較平衡，不會太厚底，又有速度，並提供力量的回饋，而且外形顏色都幾漂亮。」他提到這對鞋有腳套包裹足踝，可減低拗柴的機會，而且鞋頭有保護腳趾的設計，他甚至笑言若果世界末日來臨，都會穿這對鞋去逃生。陸卓廷補充，若果是訓練跑平路、練速度，則會改穿Salomon S/LAB Phantasm 2，因為夠輕量。

Team Salomon跑手廖科樂（右）將會到歐洲參加TDS賽。（鄭子峰攝）

廖科樂8月出戰TDS賽 對4月環富士山賽剪帶感失望

鍾情Salomon S/LAB GENESIS跑山的還有另一位Team Salomon成員廖科樂。

他在8月將到法國參加UTMB世界系列賽總決賽的TDS賽，賽道長約148公里，攀升約9300米。他表示會帶Salomon S/LAB GENESIS及S/LAB ULTRA GLIDE兩對鞋去歐洲。他解釋：「在技術性高、多碎石的路面，ULTRA GLIDE的表現會更平穩，在下坡路段發揮得更好。GENESIS就勝在快，緩震亦做得不錯。一對快鞋，加上一對穩定性高的，可以互相補足。」

Team Salomon跑手廖科樂擅長100公里或以上路程的長途山賽。（鄭子峰攝）

TDS是廖科樂下半年最重點的比賽，他會提早大半個月到當地試路，適應歐洲的高山環境。他還聘請了當地的嚮導幫忙，為他提供交通及支援。「為了TDS，我做了4個月的針對性訓練。」廖科樂提到TDS的賽道崎嶇，上下坡多，這位Team Salomon跑手說：「近幾個月，每一次長課或者逢星期五，我都會去妙高台練快上快落，模擬一些技術性的上山及落山。」

Team Salomon跑手廖科樂為TDS賽做了充分準備。（鄭子峰攝）

廖科樂並不太滿意自己上半年的表現，尤其是在4月的環富士山越野賽100英里，他狀態欠佳，中途退賽；幸好，他上月初到內地參加崇禮168的70公里賽，感覺跑得不錯，既是提升狀態，也能增強信心。對於TDS的策略，他說：「比賽時叮囑自己不要心急，最重要是穩定輸出。」

廖科樂（右）及陸卓廷雖然擅長的跑山距離不一樣，但同樣信任Salomon的裝備。（鄭子峰攝）

談到裝備，跑鞋以外，廖科樂盛讚Salomon的跑袋切合山野跑者所需，可以盛載到兩支水，還有一些能量啫喱及能量棒。陸卓廷亦有同感：「你在山上最常見的裝備，就是Salomon的跑袋，真的好用，很貼身又不會蕩來蕩去，而且容量選擇又多。」

裝備以外，加入Team Salomon後，兩人可以跟其他成員互相交流及鼓勵，提升跑山比賽的表現。廖科樂提到，之前與Team Salomon隊友到內地參加柴古唐斯括蒼越野賽，一起制訂比賽計劃，他說：「賽前在香港會模擬比賽路線，這種分享、互動可以令到我們參加比賽時有更充足的準備，更有信心。」

廖科樂專攻100公里以至100英里的長途賽，陸卓廷則是以速度見長的短途跑手，兩人都認為Salomon的裝備及Team Salomon的團隊可以幫助他們比賽及訓練，提升表現。