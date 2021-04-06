越野跑｜四徑紀錄保持者梁俊強移民英國　不捨跑班學生還有大東山

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-06 19:59

香港越野跑手梁俊強（Jacky）今年初在「香港四徑超級挑戰（HK4TUC、簡稱四徑）」成為唯一一名打破50小時紀錄的選手。梁俊強在香港山野練成一身越野跑的好「武功」，但他決定離開這個成長之地，今月將與妻兒移民英國。在清明、復活節的5日連假，本來是他跟親友道別的好機會，但他決定花4日帶學生再走一次四徑，希望臨走前將四徑的心得傳承下去。

今日（4月6日）是清明、復活節長假期的最後一日，即將移民英國的梁俊強早上在港島小馬山發起告別跑，他由鰂魚涌起步，跑上柏架山道，之後登上小馬山，經金督馳馬徑到紅香爐峰，至寶馬山完結。梁俊強在香港跑山界享負盛名，學生好友眾多，有人跟足全程，有人中途會合。在7公里路上，梁俊強有時慢跑，但還是步行居多，他與不同友好寒暄聊天，合照及簽名來者不拒，最後行了近3小時才落山。

有梁俊強的朋友自製了一把扇，上面有他的英文名「Jacky」。（顏銘輝攝）

Salomon送贈了一個跑山背囊給梁俊強，上面有他的名字、香港區旗及「breaking 50」，紀念他在四徑破紀錄。（顏銘輝攝）

梁俊強一年前決定移民，經過一番準備後，將會在今月中與妻兒離開香港，移居英國蘇格蘭。本身是物理治療師的梁俊強嘆道：「都會有掙扎的！我跟香港的山野很有感情，我又開辦了跑班，都放不下一班學生；還有我的職業，我在特殊學校工作，照顧小朋友，我都有點擔心小朋友的進展。在個人興趣、跑班及事業上，都有東西不捨得。」

講起香港山野，他說：「最不捨得大東山，一定是大東山，還有西高山，另外就是小馬山、渣甸山、紫羅蘭山這幾座。在每個不同的階段，每座山都帶給我不同的訓練。在我每次的突破上，每座山都有不同的意義。」

【梁俊強出席移民前的告別跑】

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今次的告別跑，地點選取了小馬山。梁俊強解釋：「在港島訓練及帶跑班，都經常會去小馬山。我及學生在這個地方有很多經歷，充滿回憶，想起學生很辛苦努力訓練，還有完成之後他們滿足的笑容。」

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在香港相識滿山野，他笑言近期朋友的約會已經排到密密麻麻，今個周末是他移民前的最後一個長假期，本是他與不同朋友道別的好機會，但權衡過後，他還是將假期留給越野跑。他帶學生分開4日，先後跑一次鳳凰徑、衛奕信徑、港島徑及麥理浩徑。5日長假期，他將4日給予四徑及學生。

梁俊強今早出席移民前的告別跑，吸引到不少朋友參加。（顏銘輝攝）

他說：「我覺得自己成功過，就應該將這份成功經驗帶給其他很想玩的人。如果我有這個能力而沒有去分享的話，我會覺得自己做漏了一些事情。我很想趁自己有能力，將四徑的重點及心得分享給學生。」在今年2月，他以49小時21分成為唯一一名在50小時內跑完四徑的跑手，寫下香港越野跑歷史的一頁。

梁俊強由小馬山跑到落金督馳馬徑，之後往紅香爐峰。（顏銘輝攝）

四徑後一個月，梁俊強3月中在Translantau 100以14小37分完成，贏得冠軍。梁俊強向來覺得大嶼山是他的主場福地，他在這裏贏過很多獎項。他最難忘的是2013年的Translantau 100，因為這是他首次在100公里的山賽名列三甲。不過，梁俊強指今年Translantau 100是虛擬賽，所以他覺得四徑才是他移民前的最後一項香港山賽。

很多朋友與梁俊強用即影即有相機合照，之後索取簽名。（顏銘輝攝）

移民英國後，他會繼續做物理治療師及跑山，「期待在英國跑山，看照片見到風景很美。在英國會以欣賞風景的態度去跑，待生活穩定下來，到我掌握到當地的氣候，才考慮比賽。」他亦強調移民並非一去無回頭，而且還有家人在港，他未來都會經常回來，說不定大家仍會在香港的山賽再見到Jacky飛奔的身影。

梁俊強即將移民英國。（顏銘輝攝）

被問到將來入籍英國後，參加比賽會填報自己是英國人還是香港人，梁俊強說：「真是不懂得答，但可以選的話，我都會填香港。始終香港是我的家，代表香港會有種光榮感。雖然人不在香港，但不代表我放棄這個地方。在新地方，我想尋找新的東西，我都希望將新的東西帶回來給香港，包括越野跑方面。」