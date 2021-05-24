甘肅馬拉松｜跑手寒風冷雨昏迷兩個鐘　獲牧羊人救入窰洞死裏逃生

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-24 12:40

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，因冰雹、凍雨及大風的惡劣天氣，導致21名跑手遇難。倖存跑手張小濤在微博撰文，自稱是比賽排名前6的參加者當中，唯一一位的生還者；他感謝牧羊人朱克銘，在他昏迷時將他救入窰洞，令他恢復體溫及知覺。朱克銘在今次的山難中，總共救了6名跑手。

張小濤獲救後，在周日下午於微博發文，講述這次死裏逃生的經歷，並答謝救命恩人朱克銘。比賽在上周六舉行，張小濤在早上7時半到起點準備，「當時一直刮風，氣溫很低」。比賽在9時起跑，張小濤指當時仍很大風，很多人的帽子都被吹走，但他認為頭20公里的情況還算正常。

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張小濤速度較快，屬於領前的一批跑手。他表示到CP2後天氣變壞，開始下雨。由CP2到CP3是爬升的路段，也是今次比賽意外最嚴重的一段路。他表示愈往上爬，風雨就愈大，「到半山腰的時候雨裏開始夾雜冰雹了，一直往臉上砸，我眼睛都開始模糊了，有些看不清路」。

黃河石林百公里越野賽100公里組賽事，共設有9個打卡時點（CP）。圖中可見，CP 2至3之間為最全程最陡峭一段。

張小濤途中超越了聾啞跑手黃關軍，他見對方那時的狀態已經開始不好。他還提到一名叫吳攀榮的貴州跑手，他與吳攀榮一起跑，互相接應，「到達半山腰之後他開始全身發抖，說話都開始哆嗦，我看他狀態也不好，就用胳膊挽着他一起。後來的記憶我也有點模糊，可能是風太大了路太滑了，我們沒有辦法一起攙着走，因為攙着走我們都要摔倒，慢慢分開了」。

從微博照片可見，跑手因失溫而瑟縮。（微博）

張小濤超越吳攀榮，獨自往上跑，他希望盡快爬過這座山，希望之後情況會好轉。他寫：「這時候我應該是第4，吳攀榮是第5，黃關軍是第6，很難過的是到現在為止，前6名只有我一個倖存者了。」

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張小濤也未能爬得過這座山，在大風下，他不斷跌倒，手腳開始僵硬，感到身體不受控制。到一次跌倒後，他起不到身，連忙披上保溫毯，再在GPS定位器按了求救訊號，之後就昏迷了。張小濤表示，在山上昏迷約兩個半小時，被一名牧羊人救起，那人就是朱克銘。

在上周六下午2時，牧羊人朱克銘正在窰洞內睡覺，被求救的參加者驚醒，他見到有名全身濕透的跑手來到門前。朱克銘請那跑手入洞，給他被子，還生火取暖。之後，陸續有多4名跑手來到，齊齊在朱克銘的窰洞中躲避風雨。朱克銘出去打電話求救時，發現在野外昏迷的張小濤。

【甘肅越野賽救援情況】

+ 5 + 5 + 5

朱克銘接受內地傳媒訪問時說：「我準備把他背進去，結果發現我背不動，最後還是窰洞裏的人出來，跟我一起把他抬進去的。」張小濤則形容：「有一位放羊的大叔經過，把我扛到了窰洞裏，生了一堆火，把我的濕衣服脫了下來，用被子把我包了起來，又過了一個小時左右我醒了過來，有了意識。」

張小濤醒來後，發現洞內還有其他參加者取暖。待他醒過來後，他們一起下山，遇上搜救隊。他表示傷勢沒有大礙，只有手有點麻痺，還有些皮外傷。他寫：「關於這次的意外，作為參賽者我也覺得無比悲痛，在此向所有遇難的同伴們表示哀悼，一路走好！最後最應該感謝的是救我的大叔，如果沒有他，可能我真的就留在那裏了，再生之恩，永生難忘！」張小濤在留言中補充，之後會帶同家人親自去找朱克銘道謝。

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