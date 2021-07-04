校長跑手｜跑步啟發三鐵心　拓荒過後真心話｜跑手接龍145

撰文： 草系奇異種子 最後更新日期： 2021-07-04 18:57

上一期採訪「三鐵跑手」謝騰（謝sir） ，他千叮萬囑：「你一定要採訪校長，校長好多話題，好多三鐵友都想睇你採訪校長！」 疫情之下，筆者之前訪問都從電話中完成，「校長」是第一個面對面採訪的《跑手接龍》訪問。第一次見面，他第一句說：「我好多嘢傾，唔好來來去去都係嗰堆話題。」 我對校長的第一印象，是健談，但不易敞開心扉。「死啦，講得呢句，多數係自我保護機制，勁過初號機『AT力場』」。

【編按】《跑手接龍》用接龍方式連結跑手，每名受訪者都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。上期「三鐵跑手」謝騰推介「校長跑手」黃兆元，給校長留下一句話：「99%汗水+1%天賦，造就出今天的你！」

三鐵跑手｜鐵人難忘初體驗 穿梭水陸的學習人生｜跑手接龍144

校長的三鐵店，藏身於鬧市中一幢唐樓裏。（草系奇異種子攝）

穿過繁華的銅鑼灣崇光百貨後街，走進一幢殘舊大廈，帶着口罩走上4層陰暗樓梯，看見一片光，來自香港唯一三鐵用品專門店——果然是三鐵專門店，做顧客都要有相當體能。店內放滿運動裝備，裝修簡樸。「校長」束一頭黑實長髮，個子不高，看來外向，聲線卻溫和，甚至有點細。

麻雀雖小，五臟俱全，而且琳瑯滿目。各式三鐵裝備都有。（草系奇異種子攝）

訓練狂人 一切從衝浪開始

「校長」黃兆元現年46歲，因為香港馬拉松開始接觸跑步，亦因為跑步愛上了三鐵。「校長」在跑步前一直都在找尋興趣，曾經投入滑浪，放棄原因很簡單。「我只要愛上一件事，就每天都要訓練。滑浪受場地、天氣、風向等影響訓練，好冇癮」，校長如是說。

校長亦開始舉辦兒童鐵人訓練班。（草系奇異種子攝）

校長2005年參加渣馬10K，只是貪新鮮，一試愛上大賽氣氛，愛上跑步。跑步限制少，可以不斷練習，適合這名訓練狂人埋頭鍛煉，可惜練出傷患，卻焉知非福，患難見真情。受傷後，他發現單車和游水有助康復，而且跟跑步同樣「日日有得練」，06年踏上三鐵這條無盡旅途。

校長本是金融業IT技術人員，收入穩定不愁吃喝。好景不常，09年遇上金融海嘯，玩三鐵的妻子不幸失業。有危自有機，二人毅然全身投入三鐵，在沙田開設三鐵產品專賣店。為推廣業餘三鐵，校長將店舖變成業餘選手訓練基地，開辦訓練班，成立三鐵隊。「校長」之名由此而來。

黃兆元06年開始踏上三鐵這條無盡旅途。（受訪者提供）

不想回答的問題：「在香港三鐵界有沒有地位？」

校長回憶2013年帶隊到海外比賽的經歷，「80人到外地比賽，一齊訓練和享受比賽、互相鼓勵」。談到團隊共同經歷時眉飛色舞，當我問他怎樣看自己「有份推廣三鐵嗎？在香港三鐵界有沒有地位」，校長卻道：「可以不答嗎。」我不明所以。莫非店內有客，不好意思作答？還是想保護自己？

為免「阻人做生意」，決定就此打住，但尋根問柢的性格使然，不禁要在一星期後再次登門造訪。這次從校長的三鐵隊埋手，校長回憶09年，香港沒有業餘三鐵隊，於是成立一隊，希望大家方便交流，「之前參加其他隊，主要訓練年輕人或者精英選手，門檻高，一般人比例很少」。

2013年到新西蘭，第一次參加ironman 比賽。（受訪者提供）

業餘三鐵會成軍 參與者不懂單車與游泳

校長冀令三鐵普及，進而創辦香港第一個業餘成人三鐵會，在店招生，自行帶領訓練等。他笑說成立初期，有一班十分業餘的參加者，「有的不懂踏單車，有的不懂游水，但創辦團隊的主要目標是參加ironman（游水3.8公里、踏單車180公里、跑步42公里），比一般三鐵的途程要長。訓練過程很辛苦，但也希望他們帶笑一圓三鐵夢。」

第一次IRONMAN 70.3 World Champ賽事，在2014年的加拿大。（受訪者提供）

說到這裏，校長回答那條不想答的問題：「其實心裏有答案，只是不敢說。以前好少成人玩三鐵，現在團隊100%都是成人，隊內氣氛和洽，容易相約訓練。而且，不會精英化訓練，大家都在快樂環境下進步。我們成立幾年，陸續有三鐵隊成立，多人參加是件好事。」校長沒回答自己在三鐵界是否舉足輕重，但相信三鐵人都知道答案。

校長知道筆者正在辦棒球隊，彼此都是「管理層」。他問我會否想自己有所進步，我回應「喜歡看隊友進步，多過自己進步。崗位不同了，要留神場外事，要照顧隊員感受，好難專心訓練。」筆者直接問道：「團隊是你的負累嗎」，校長思考一會，說很喜歡到外國比賽，跟在強手的後方學習。那麼，隊內呢？「哈哈，確實有點可惜。團隊起步時較輕鬆，有些隊員有天份，但練幾次就開始懶散。」

團隊隊內接力賽。（受訪者提供）

辦三鐵隊的意義 在苦又甜之間

寂靜了一會，筆者問：「團隊對你意義是什麼？只是推廣嗎？如果是，你不會說出剛剛那番話。」校長此時卸下「AT力場（編按：欲知AT力場，請上網搜尋。一句講晒，好強的保護罩）」，答案意想不到：「我思考良久，團隊可以令我比別人練得多，繼續走三鐵路，但同樣地限制了成績……我很想試試跟精英一起訓練，但要教班，要處理團隊事務……」

我很想專心跑三鐵，我想知道自己有幾強，團隊的確限制了我的實力。團隊帶來很多歡樂，但現在我最想知道自己可以有幾強，這方面有點遺憾。 「校長」黃兆元

團內的長距離三鐵比賽（受訪者提供）

訪問尾聲，我直言「校長，你有點像C朗」，對自己勤力而嚴格，但不能對任何人，都用自己的尺做標準」。校長不認同，自言欠缺天份，只有勤力。

他不是沒有天份，只是不知道天份有多高。校長絕對是我負責跑手接龍之中的強者。什麼是強？可以看看關於跑步的小說《強風吹拂》。

能夠拉大隊到台灣比賽，做好物流，一起訓練和比賽，讓校長難忘。（受訪者提供）

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，定期舉行活動（疫情期間除外），將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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