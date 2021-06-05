三鐵跑手｜鐵人難忘初體驗　穿梭水陸的學習人生｜跑手接龍144

撰文： 草系奇異種子 最後更新日期： 2021-06-05 13:49

筆者：「你好呀謝SIR！」 謝SIR：「喂！我講唔講得三鐵？」 筆者：「當然可以啦！點解玩三鐵嘅？」 謝SIR：「因為想學游水所以玩三鐵，跟住發現三鐵好似人生咁……(之後下省15分鐘)。」 謝SIR給我的第一個印象，就是…… 三鐵痴漢。

【編按】《跑手接龍》用接龍方式連結跑手，每名受訪者都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。上期「秤上跑手」古德成推介「三鐵跑手」謝騰（謝sir），他給謝sir留下一句話：「人生苦短，有夢就追。」

（相片由受訪者提供）

害怕海洋，面對海洋。（受訪者提供）

42歲的謝Sir跑齡超過10年，但他表示最近3年，才開始認真跑，並且醉心參加三鐵賽事。他坦言人生經歷多了，開始懂得什麼放下一些事情，令自己的專注力更好，甚至可以找回跑步的意義。

「跑步對你有什麼意義」，筆者好奇問。謝Sir認真答道：「跑步不再是興趣，是一個自己的價值的追求。接受這個訪問，因為希望有更多人認識下位介紹的跑手。因為我愛跑步和三鐵，所以有責任令人懂得知道三鐵的好，這是其中一個價值。」

上期「秤上跑手」，無心插柳尋人記：

無心插柳尋人記 第5期主角仍是說四個字｜跑手接龍143

跑步與三鐵，並行不悖。疫情前，謝Sir參加本地一些10K賽事。（受訪者提供）

「三鐵痴漢」謝sir之所以愛上三鐵，因為練三鐵是自己對話的時間，令自己更認清自己。而且三鐵，很像人生。他說：「你比賽或訓練，看到不同人有不同有優點。有人踏單車出色、有人游水最強、有人跑步優異，但不會有一個人三項都是最強。所以，玩三鐵必須向不同人學習」。

跑跑跑，享受跟自己對話的時間。（受訪者提供／doonyuen.com）

謝sir 不諳水性，訓練或比賽便跟在游泳出色的選手後方，自然就會進步，亦有機會。「每個三鐵選手各有強項，我游水較弱不要緊，可以在長跑追回，所以選手都會多交流，互相學習對方。就像人生，不斷向他人學習。」

跑步是日常，兩個轆難不到謝Sir，汪洋才是。（受訪者提供）

「三鐵痴漢」第一次參賽的經歷，卻相當「渣斗」，「連50米都游不到，就要上救生艇」，而且徘徊崖邊，足足15分鐘，看著其他參賽者在海上游。筆者驚訝問道：「15分鐘？你當時想什麼？」謝sir 說：「我當時很怕，見到很多參賽者在海上，就緊張起來，怕自己游不到，甚至想到當晚一定要去泳池游泳。」

渡海泳是心理障礙，沒有使他放棄，而是不斷挑戰。（受訪者提供）

筆者不禁插嘴「你這個想法已經輸了」，他小聲回應：「對，我覺得很丟臉……」

不過，即使挫敗了，謝sir沒有放棄三鐵。他主動向身邊的三鐵朋友請教，如何克服在大海游水這個心理關口。「鬼叫你鍾意」，於是「頂硬上」。透過不斷學習，加上三鐵朋友一直從旁幫助，已經改善不少。

雖然未可以一口氣跳進海中，但心裏迷上三鐵，鼓起勇氣跳下去就是了。

（受訪者提供）

「現在仍不是100%有信心在海上游泳，但很清楚是不能在崖邊猶豫，現在我的三鐵目標，就是能在海裏游2km。」

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，定期舉行活動（疫情期間除外），將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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