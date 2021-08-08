東京奧運．馬拉松｜大迫傑跑步身教　細味告別戰痛與淚最後一段程

日本馬拉松當代最強跑手大迫傑，在札幌路上，搏盡無悔。

未能追上與世界的距離，願意努力總可拉近一點點。緊追領先集團，到最後抵受痛楚保持態勢，跑上職業生涯最後一程。最後直路，揮別屬於自己的時代。



▶▶▶緊貼2020東京奧運最新消息

高手雲集東京奧運男子馬拉松，大迫傑預告為告別職業跑手的「集大成」一戰。他從起步一直守在領先集團的隊尾，伺機而動，等候機會。不過，肯尼亞「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）與隊友卓洛奴（Lawrence Cherono）在濕熱天氣下一路領先，控制步速。

大迫傑告別職業跑手 事先張揚讓自己沒退路

大迫傑8歲長女跑步成績媲美成人 父女跑道上相扶持

大迫傑廣招大學精英挑戰世界 憶異鄉苦練萌培育人才念頭

東奧馬拉松一大焦點，是大迫傑如此謝幕。（Getty Images）

+ 3

跑過30公里，進入常識中的「撞牆」領域，此時「跑神」一出手，隊友與對手無人有還擊之力，包括大迫傑。35公里處，傑祖基開始個人表演，拋離對手至少27秒，而大迫傑跌至第8，落後51秒，跟第一追趕集團的3人亦有24秒差距。明言毫無保留的大迫，開始發力追趕。

傑祖基王者再臨 絕對速度札幌炎夏輕鬆衛冕

前半程一直跟隨領先集團，狀態輕鬆。（Getty Images）

第7、第6，大迫傑在35公里後，展現攻略撞牆領域的特訓成果，愈跑愈有，到達40公里，跟第一追趕集團的距離縮短至18秒。但右腰附近吃痛，露出苦澀神情，到了極限。腳步沒有停下，只有放慢，第6名註定了最後一戰的成績，是中本健太郎在2012年倫奧全馬得第6以來，日本跑手在男子全馬的最佳成績。

30公里後，領先集團逐漸甩開，大迫傑一度落後達分半鐘。（Getty Images）

跑入最後直路，感受到市民夾道打氣，大迫傑保持跑姿，跟以往不同的是，揮手致意，感謝支持。濕熱天氣下跑出2小時10分41秒，他賽後表示一直留在領先集團後方，保留體力到最後爆發，但意識到能力上不足衝擊獎牌，強行突破可能會崩潰，「最後階段很艱苦，想追趕但收窄不了差距」。

放下平時cool樣，大迫傑感謝跑友與市民支持。（美聯社）

大迫傑過終點後，不住淌淚，並非未能登上頒獎台而遺憾，而是為自己感動。「我已做足一百分，全力以赴。不同的人在電視前支持，給我力量」，大迫帶淚說出肺腑之言，「認真地前進，無論是跑步還是生活，都認真前行。接着是後輩的時代了，只要他們願意奮鬥，我認為有力爭獎牌。」

終於完了，為自己而感動。（Getty Images）

全馬舉行前數天，大迫傑突然在社交媒體公布東奧後退役，不留退路，逼使自己使出渾身解數，盡情發揮。完成集大成之戰，向自己交代，亦是向日本長跑的未來身教。平伏情緒後，他在個人Instagram發帖文簡短回顧，坦言自己的成績比起今屆一眾日本的獎牌得主「或許微不足道」，但已跑出代表作，「至今一直認真的自己，以及因為這種態度而讓支持我的人，會為這一場賽事自豪。這份勝利，無可變改」。

大迫傑的帖文，賽後半天已有7.6萬人讚好（ig@suguru_osako）

告別職業長跑，大迫把希望寄託在未來，「能稍微推動剛剛起步的跑手和孩子，我會相當欣慰。誰會是下一位？就是你吧！」

日本跑手大迫傑以第六名完成賽事，時間為2小時10分41秒，未能踏上頒獎台。（路透社）

大迫傑最後一戰（按圖放大）

+ 4

東京奧運馬拉松 跑神傑祖基個人表演（按圖放大）

+ 3

【重溫：大迫傑辛苦成為二億円之男】（按圖放大）

+ 23

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

部分碳板鞋評（按圖放大）

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）