東京奧運．馬拉松｜法國跑手損人利己捱轟　掃跌水樽事後影片解畫

東京奧運曲終人散，閉幕日舉行的馬拉松，仍然有「花生」。

法國跑手安杜尼在水站使出一招「橫掃千軍」，掃走枱上所有水樽，精準地取走最後一樽，令後方跑手無法補水，惹來網絡世界批評。他事後澄清，無疑火上加油。



奧運男子馬拉松為避暑而改到北部的札幌舉行，可是如意算盤打不響。札幌今夏比東京更熱，開賽當天又熱又濕，容易缺水。

安杜尼（右）的動作惹人質疑。（Getty Images）

跑到28公里左右，「跑神」傑祖基帶領先頭集團，通過水站。集團通過期間，水枱上一列水樽如骨牌倒下，只有一人拿到最後一樽，就是安杜尼（Morhad AMDOUNI）。慢鏡所見，他疑似出「陰招」，從枱頭開始伸手，隨着腳步一直掃，「掃冧晒」到最後一樽才拿水。銀牌得主、荷蘭的納基（Abdi Nageeye）跟在安杜尼後方，從枱頭張開手，居於拿不到一樽！

幻術！（影片截圖）

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安杜尼的動作逃不過鏡頭，事後在網絡被一面倒炮轟，認定他蓄意阻人補水。他在個人facebook上載一條Youtube片解畫，「有片有真相，終止一切爭議」。他說水樽太滑，所以總是拿不到，「大會想保持給水新鮮，而是浸泡着。你看看片段，我一直想拿，但每當觸到水樽就滑走」。不過，他向其他跑手道歉，稱當時已很累，「欠缺能量，有點迷糊，只能勉強堅持，於是弄跌水樽。保持清醒真不容易。」

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安杜尼結果在男子馬拉松得第17名，他亦在本屆10000米決賽得第10。而在濕熱天氣下，106名跑手中有30人未能完成，比率達28%。

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