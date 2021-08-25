越野跑｜UTMB半夜發生致命意外　TDS組別捷克跑手傷重不治

著名越野跑賽事UTMB的TDS組別比賽，在當地時間今日凌晨發生嚴重意外，一名捷克選手跑到62.3公里時，在一段落山路途中失足墮下，賽會宣布比賽暫停。直升機及救援人員將跑手救起，但他最終傷重不治。

賽會表示已經經過事發位置的跑手可以繼續完成餘下賽事，但未到出事位置的跑手，就需要折返上一個補給站，乘搭大會安排的接駁交通離開。



UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）賽會在當地時間今日（25日）清晨發出緊急通知，TDS賽事因嚴重意外暫停。一名捷克選手在凌晨0時25分於Passeur de Pralognan落山時意外墮下，事發約在賽道的62.3公里位置。在山上的救援人員接報後馬上趕去，並出動直升機將受傷跑手救走，賽會已經通知了跑手的緊急聯絡人。

由於發生意外及救援行動，TDS賽事會由Passeur de Pralognan暫停。未跑到Passeur de Pralognan的跑手，需要回頭撤退到Bourg Saint-Maurice，再乘搭賽會安排的交通離開。至於那些在意外前已經經過事發地點的跑手，就可以繼續比賽。

從網上的相片見到，當賽事在半夜暫停後，部分跑手滯留山上，他們都披上保溫毯。

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有法語媒體報道，該名發生意外的捷克跑手已經離世，他被救上直升機時仍然有生命跡象。賽會總監在今早的記者會上透露，為了尊重死者家庭，不會公開去世跑手的身分。

挪威跑手高域基（Erik-Sebastian Krogvig）最快完成今屆TDS。（UTMB Twitter）

報道續指，有293位跑手在意外發生前經過了Passeur de Pralognan，可以如常繼續比賽。據官網顯示，今屆TDS賽事有1573位跑手起步，因為不同原因而未能完賽的跑手超過1200位。

挪威跑手高域基（Erik-Sebastian Krogvig）以18小時49分58秒，成為今屆最快完成TDS賽道的跑手。TDS賽道全長145公里，總攀升約9100米。

賽會在當地時間今早10時多再發聲明，確認該名捷克跑手傷重不治，大會表示深切悲痛，慰問去世跑手的家人及朋友。

賽會指，在直升機救援行動時，要求跑手停在Passeur de Pralognan；由於救援行動持續，賽事委員會決定以確保參加者安全為先，要求約1200名跑手中止比賽，掉頭回去Bourg Saint-Maurice。現時賽會的首要任務是確保他們安全回到Bourg Saint-Maurice集合，以及安排交通接送他們離開。