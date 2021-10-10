渣馬想着Descente首對碳板鞋？　開鞋要落力免比賽時吃力｜01測試

不知不覺，這種「新常態」下的跑步生活已經過了兩年。不知大家有否類似的感覺，「跑季」這種概念，好像變得模糊。如果像過去的定義般，天氣轉涼就是跑季開始，次年渣馬就是本地跑手「攞成績表」。那麼，今個月算是跑季的開始？還是完結前的高潮？

無論如何，鑑於渣馬在港人心目中的特殊地位，跑手「上齊架生」盛裝出席，期望換取好成績，正常不過。Descente正好在月尾開賽前夕，推出了品牌首款碳板鞋Hyper Speed Pro，吸引了一些希望穿新碳板鞋上線的跑手。作為品牌第一款量產的碳板鞋，能否及得上一眾技術成熟的大品牌呢？這次便來一試究竟。

文、圖：楚戶三



測試鞋款：Descente Hyper Speed Pro（按圖放大）

01測試：Descente Hyper Speed Pro。（01美術製圖）

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綜合評測（5★為最優秀）

緩震：★★★★☆

透氣：★★☆☆☆

舒適：★★★☆☆

穩定：★★★★☆

反應：★★★★☆



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測試路線

從太古城出發，跑入太古城道鰂魚涌公園出入口，走出海旁沿路一直跑往筲箕灣亞公岩；原路折回，經鰂魚涌海濱花園及寵物公園，跑至北角警署左轉，往鰂魚涌公園海堤街出入口為終點，每組約6至7公里。步速大約5:25至5:30。

Descente Hyper Speed Pro

鞋款簡介

碳板跑鞋與跑步表現的關係，相信不用多作論述。過去幾年，無論是業餘與職業的跑手，太多數不盡的勵志故事與身邊友人的經歷，都引證了這種新科技跑鞋，直接提升比賽成績。不少跑手在重要比賽前夕，樂於換上一雙新碳板跑鞋，「靚靚仔仔」地爭取更佳成績。製作碳板跑鞋的品牌越來越多，然而，一直以來沒想到Descente這個品牌也來參一腳。這個日系品以生產滑雪裝備聞名，最多聯想到三項鐵人，今回在渣馬前夕推出了品牌首款碳板跑鞋，多少有意買新鞋應戰的跑手感興趣。新產品可否寄予信任一票呢？

Hyper Speed Pro是Descente首款碳板跑鞋。

先看中底。主要由兩塊泡棉組成的中底、最少厚達35毫米的後底、6毫米的掌跟差，加上泡棉中間那塊名為PRO:PEL-D的碳板「主菜」，佔鞋底總長度的76%。重量達368克，絕不算輕巧，但單看品牌陳列出的數據，已完全展現出它是一雙當代常見高緩衝厚底跑鞋的配置。加上有別於平日常見的Nike Next%、New Balance FuelCell RC Elite，或者Hoka One One Carbon X等等，Descente Hyper Speed Pro的碳板獨特地採用外露式設計，拿起鞋子水平觀看，可看到碳板在足弓位置上誇張的弧線。未上腳，視覺上已令人對它的提速性能有所期待。

外掛式鞋帶，鬆緊度調控上較靈活。

鞋面方面，鞋身結構主要由Mark Thread物料，以31760針繩繡固定後製成。韌度高，可惜亦較厚重。好處是結構非常穩定，跑步時作出大幅度的轉向、提速、急停等動作時，鞋子亦不會出現「崩塌式」的扭曲，令動作清脆利落。而且加上無縫製作的鞋舌，鞋子內層毫不刮腳，配合不少高階跑鞋常用的Orolite鞋墊，整體上的穿著與舒適感都不俗。當然吧，理論上功能上就是這樣，但或許Hyper Speed Pro始終是Descente第一款碳板跑鞋吧，親身試跑過後，我認為還是有不少環節有待改善。

Descente Hyper Speed Pro（點圖細看各部分）

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試後感

誠然，剛接過Hyper Speed Pro，了解過它的設計概念並拿上手後，加上它的外型設計亦不俗，本身是充滿期望的。但是經過實測過後，我認為廣大跑手入手這款跑鞋前，還是需要一點期望管理。

跑了兩課訓練，依然未見「開鞋」的感覺。

首先，剛才講過主要採用Mark Thread物料製作的鞋身，雖然結構穩定，保護力亦十分理想，連鞋楦結構亦乎合典型的日系跑鞋風格。預留的空間較闊，對普遍較闊的東亞人的腳掌來說，的確很合腳形。但代價就是鞋子真的很重，跑了一段距離後，重量上的缺點更加明顯。而且透氣度亦不算太強，最起碼以當前的天氣來說，個人認為略微焗促。不禁令我聯想到，會否跟Descente品牌的滑雪基因有關，所以連跑鞋都偏向針對氣候較冷的地方而設？

著用感跟一般歐美品牌不同，入手時不妨試一試細半碼。

要是入秋後才穿著，或許會有不同的感受，原因是這種鞋身亦不是毫無優勢。外掛繩環的綁帶系統，只要好好調控鬆緊，在我訓練的路途上，應對那些180度轉向折回的路口間，步頭的確很清脆。此外，要留意這款跑鞋的鞋帶並非那種充滿韌性的質料，較容易鬆脫，因此綁帶時最好還是多繫一圈，避免跑步中途要停低綁過。而且因爲鞋楦較闊的關係，著用感跟一般歐美品牌不同，入手時不妨試一試細半碼，可能會更加貼腳。

如果想好好發揮出其碳板的性能，每一步都必須好好保持中掌著地的習慣，鞋子才會輕輕產生向前牽引的動能。

中底初次踩地時，感覺實在有點硬，但須知道跑鞋需要一定時間「開鞋」，幫鞋身各部件和物料熱夠身後，才能好好發揮鞋子的能耐。於是，我首次試跑練習，心理上較有耐性。即使跑了7、8公里，還是未感覺到太特別的回彈感，跑完的感覺，除了因爲碳板在足弓位置上誇張的弧線設計，令足弓承托感很充足外，整體上最大的感想，還是覺得那雙層泡綿硬得離奇，令我的腳掌好像運用不到碳板的性能。但我還是對鞋子性能抱觀察態度，直至第二課訓練後，跑了十多公里了，中底還是硬得未見「開鞋」後的跑感，我才感到事有蹺蹊。

Hyper Speed Pro可說是一款屬於進階跑手的跑鞋。

於是到了本星期颱風來襲前夕，我著用Hyper Speed Pro跑了第三課，刻意試試不同的著地、步速等等，試圖找出哪裏不妥。最後我得出的結論，是Hyper Speed Pro是一款「懶不得」的跑鞋。如果想好好發揮出其碳板的性能，每一步都必須好好保持中掌著地，鞋才會輕輕產生向前牽引的動能。步伐要下得準確，將碳板放到正確的角度，不容一步偷懶，否則跑感便會顯平平無奇。因此，Hyper Speed Pro可說是一款屬於進階跑手的跑鞋。跑手熟知自己的跑步習慣，有相當技術與力量，對本身的水平有一定要求。

終於等到復賽，想買這雙新鞋應戰，必須先開鞋充足，以免得不償失。

此外，個人認為其中底泡綿還是太硬，「開鞋」要開得很足、很足，才開始進入狀態。像我數次試鞋般，首兩課共跑了15公里左右，還是未能跟鞋子磨合成功。要是有興趣在渣馬穿著它，注意「開鞋」時間。我認為它比起過往測試過的碳板鞋款，開鞋時間都要長，有必要預留更多時間讓自己適應。想趕及月尾穿著，現在就好入手，然後好好把握這半個月時間適應，否則得不到預期的結果，何苦賠了夫人又折兵呢。

01測試：Descente Hyper Speed Pro。（01美術製圖）

部分碳板鞋評（按圖放大）

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）

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