四輪三腿一刀片慈善跑｜香港跑手與殘疾人合力　盼半日完成環港島

香港超馬跑手黃俊橋（前名黃浩輝）聯合仇健明（史泰龍）及馮錦雄組成一支3人傷健隊伍，在周日（12月12日）參加「四輪三腿一刀片環島慈善跑」，繞港島一圈，全長約40公里。儘管在計劃路線已經避開崎嶇的山徑，但仍要途經多條「長命斜」，黃俊橋表示上斜時講求合作，他會全力推住輪椅人士仇健明上斜，而仇健明亦要發力配合。



黃俊橋是香港著名超馬跑手，在2019年曾推住物資車，花73日由日本北海道跑到沖繩，全長3500公里。他是這次「四輪三腿一刀片環島慈善跑」的發起人，他說：「我有能力推住車跑那麼長的距離，我就想怎樣用到這樣體能天賦去回饋社會。香港好似未試過有輪椅人士環島跑。」

故此，黃俊橋邀請了有斯巴達障礙賽經驗的輪椅人士仇健明，還有試過完成環島跑的「刀片跑手」馮錦雄一起，參與這次挑戰。黃俊橋說：「因為他（仇健明）玩過斯巴達，一個那麼厲害的人，可以單靠雙手完成眾多難關及障礙。我初時都比較進取，希望用跑山路線，看看怎樣完成到，但基於不同原因，時間關係，訓練不太足夠，所以最後選擇了大部分是車路及行人路，輪椅可以行得到。」

【3人到大潭水塘訓練照片】

黃俊橋、仇健明及馮錦雄周日早上7時會在中環摩天輪出發，以順時針方向環島，經過著名「長命斜」柴灣道，到石澳道後需要搭車，坐到大潭水塘下車，繼續行程。他們會穿過郊野公園，沿斜路上到陽明山莊，跟住沿南風道落黃竹坑，接回平常的環島路線，經數碼港及西環回到中環。路線全長約40公里，他們預計花12小時完成。復康力量會有一架復康巴士在預定休息點提供支援，他們可以上車補給。

黃俊橋透露，雖然這次環島跑略過了龍脊等山路，但對輪椅人士而言都不簡單，因為柴灣道、由大潭水塘至陽明山莊以及數碼港都有吃力的「長命斜」。黃俊橋與坐輪椅的仇健明將合力上斜，前者說：「如果要上那麼斜的路，我一路從後面推，他要定住架車，落少少力。如果他不出力、倚住輪椅的話，我會很吃力，所以他都要分擔部分的力，而我就在後面全力推。都有幾多路段要推車，例如「柴斜」、數碼港上斜都要推，都幾具挑戰性。」

黃俊橋歡迎市民沿路為他們打氣，他說：「希望這件事可以讓多點人看到，多點人肯行出來。無論殘疾還是健全，只要你肯行出來，這個世界是很漂亮的，很多人會出手幫你，會有好多好事會發生。」

「四輪三腿一刀片環島慈善跑」將於12月12日舉行。（黃俊橋Fcaebook）

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