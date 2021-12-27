馬拉松｜女跑手比賽遇最尷尬時刻　神級態度應對反跑出個人最佳

馬拉松路上，正在風馳電掣，偏偏人有三急，大概不少跑手都遇過這種人生交叉點。美國女跑手施蘭娜（Addi Zerrenner）早前出戰加州國際馬拉松，半路中途忽然想上洗手間，但今場明明朝着個人最佳紀錄而跑，如何是好？

「我賽後得到許多跑手尊重和支持，真是人間有情，感動流涕！」她賽後如是說。



施蘭娜以2小時42分49秒衝過終點，在3133名女跑手中排第30，創出個人最佳時間，她賽後豪言，「這是我最引以為傲的一場馬拉松」——儘管她帶着滿腿糞便完成賽事。

施蘭娜堪稱勇者無懼！（IG：azerrenner）

事情是這樣的：跑了大約8公里，她忽覺人有三急，但她決定以「I don’t give a s***」的態度應對，不上廁所，以免耽誤比賽。

「OK，就由得它吧。我不會帶住滿腿糞便『上岸』，我會帶住滿腿糞便跑過終點。」

以這種狀態完成一場馬拉松，實在不易，她衝過終點後，工作人員立即給她保溫錫紙，她脫下沾污的短褲和鞋子，僅用其他東西包住身體，就返回酒店大清潔。

在這種狀態下完成馬拉松，絕對不易（IG：azerrenner）

「我在加州街頭沒穿褲子沒穿鞋，就這樣走着。但我也因此對人生有新感悟，對於外人的目光，只是一種心魔。而且我賽後得到許多跑手尊重和支持，真是人間有情，感動流涕！」

連屎都不怕的勇者，施蘭蘭不止創出馬拉松的個人最佳，她的人生也達到一個新高度了。

施蘭娜（右）跑出個人最佳時間。（IG：azerrenner）

避免消耗不了的熱能累積體內變邪氣濕氣，以下飲品食物宜減少進食（按圖）：