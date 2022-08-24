天水圍10K維港泳急煞停　田總泳總聯合發聲明　繼續爭取辦渣馬

香港十公里挑戰賽（天水圍10K）及維港泳突然因政府就參賽者及工作人員人數合共落閘至500人，無奈煞停，田總及泳總傍晚罕有地聯合發表聲明。對於廣大跑友最為關心的渣打香港馬拉松（渣馬），田總行政總監伍于豪表示，希望政府有更明確指引，雙方能就舉辦比賽詳情磋商，而非現在一刀切，令人無所適從。



據悉田總一直與文化體育及旅遊局溝通，亦將防疫措施例如接種疫苗、核酸檢測、分批起步等安排上報，但直到上星期尾，收到有關政府就賽事人數「有問題」，至今日公布賽事工作人員及參賽者人數上限500人。

渣馬2021因防疫限制，參賽名額銳減。（資料圖片／盧翊銘攝）

天水圍10K無奈煞停，田總轄下賽事尚有香港山路錦標賽及香港半馬挑戰賽，以及原定11月20日舉行的渣馬，田總行政總監伍于豪表示，希望政府未來有更明確指引，譬如確診數字與賽事規模的數字指標，好讓主辦單位能與政府磋商：「多少的確診數字，能舉辦什麼規模的賽事？會否有這樣的指引？這樣主辦單位才能看看如何配合，分批起步、延長封路時間、甚至調整參賽人數，一定有不同的方法，而非現在一刀切，溝通過程亦不明確，令總會無所適從。」

渣馬去年11月於疫情下舉行，參賽人數1.85萬。為了籌辦今屆賽事，田總5月開始已跟不同部門相討，尤以封路等操作問題。伍于豪稱，接下來將就渣馬繼續與政府溝通，希望盡快有消息。