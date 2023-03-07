行路Fantasy｜舂坎角天涯海角無敵日落美景　遺世獨立雀仔多過人

2023重新出發，找一條路線完成任務不難，煩就煩在要符合當下心境。腐能量寶寶疫情期間宅在家中太耐，害怕人群，人多的地方絕對不行，見到愈少人愈好。

「行路Fantasy」大會規定要在市區範圍、不能行山，苦思良久終於想到一條絕妙路線——有山有水有景又不算行山，而且雀仔多過人類，Perfecto！

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】



腐能量寶寶行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

起點：赤柱市中心

假日赤柱人流不少，不過平日任何時間都不會太多人，腐能量寶寶再次拖延症發作，周五4時多才起行。幸好那裏交通方便，金鐘港鐵站外乘260號巴士不夠半小時已到達，如要補給或吃點東西，下車後可往赤柱市集。當日時間不早，大排檔已收檔，沒多停留趕緊出發。

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出發時近5點，趕緊出發。（圖：腐能量寶寶）

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第一站：享受赤柱海濱罕有寧靜

穿過赤柱市集前往赤柱海濱，人流較預期更少，遠處的美利樓彷彿在呼喚。心情跟天色一樣灰暗，無奈已經洗濕咗個頭，去到無雷公咁遠，回頭太難。內心深處也許感覺到自己會縮沙放棄，才會選擇這裏（想走都走唔到，焗住行），而且腐能量寶寶有個習慣，心情低落的時候特別喜歡看海、聽海。

抬頭看天，密雲中一絲銀光引路，深呼吸一口氣硬着頭皮繼續行。海旁圍欄不知何時被髹上新裝，行到赤柱廣場附近剛巧看到油漆師傅正在忙。沿路經過美利樓、卜公碼頭，到達真正的起點——馬坑公園。

周五傍晚的赤柱海濱，寧靜舒暢。（圖：腐能量寶寶）

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第二站：馬坑公園遇上雀仔朋友

說馬坑公園是真正起點，因為這裏終可配合主題，見雀仔多過見人。棧道長時間只有自己一個，節奏規律的海浪聲作伴，孤獨得很舒適。

一個人都無，靚景又未到，悶悶地之際耳伴傳來「吱吱吱」的聲音，林林總總的鳥兒相繼出動。天近傍晚，大概是鳥媽媽呼喚老公仔女回家吃飯。十多分鐘路程，沒有什麼好說的，公園去到中段，往左有個指示牌寫上「北帝廟」，好奇可以看看這個沿海邊而建的小小廟宇，它跟香港大多數小廟一樣，毫無特別，最大特色就是它很可能是個「假古蹟」。

馬坑公園遇上不少雀仔朋友，可惜大部分不喜歡上鏡，只能離遠偷拍到一個。（圖：腐能量寶寶）

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題外話：關於馬坑公園與假古蹟

公園原址原為寮屋區，1988年被港府拆卸，1990年代在鄰近位置建成馬坑邨、龍欣苑及龍德苑。2001年房委會最初計劃興建以盆景為主題的公園，但遭環保團體批評大量伐木後擱置。至2008年公園計劃改為以保留原址小山丘地貌興建獲批，2011年1月起啟用。公園入口處左方不遠有大大個紅底白字的指示牌，指明「北帝古廟」和「千年古井」位置。

建於公園旁的「北帝古廟」，廣泛流傳的說法是：此廟據稱建於1805年（清朝．嘉慶10年），有説是赤柱潮汕漁民所建，另有説法是海盜張保仔建作監視據點，相傳神壇內有條秘密通道連接舂坎角的張保仔洞，直到張保仔投降後通道被清廷所封。

不過「活在赤柱」Facebook專頁曾引述2008年網上文章《赤柱千年古井騙局》，文中指「訪問了老幾位老街坊，證實了，其實這個井的歷史是這樣的：1961年十級颱風瑪麗襲港，赤柱區內尤其大街一帶受到颱風的破壞，多間木屋被摧毀，政府在現今美利樓後面撥地准許居民由建「瑪麗新村」的僚屋區以安置災民。那幾年可說是赤柱發展的轉捩點，政府也從此開始發展赤柱。當時政府也讓居民在「西環仔」（現今北帝廟附近一帶）挖井。當時的北帝廟是蚊型廟宇，又要經過有狗的木屋區，所以只有赤柱人認識。到了1990年代政府進一步推動赤柱旅遊業，加上赤柱大舉清拆僚屋以建成馬坑邨，北帝廟又得到華人廟宇委員會撥款修葺，才把那一帶的小徑和廟宇前後搞得光鮮起來。」

如果說法屬實，北帝廟興建年份便不會是1805年，而是1961年或之後，不會跟張保仔有關，亦不是什麼「古廟」了，「千年古井」更是無從稽考。「活在赤柱」Facebook專頁版主提出一個很好的問題：「如果真的是有千年的古井，為何政府不列作古蹟重點保護？為何任何旅遊書都沒有隻字提及？」本來正奇怪公園內的官方指示牌僅指為「北帝廟」，而非公園入口旁紅底白字木牌的「北帝古廟」，看到這裏相信大家都心中有數。

看到這個景，心情總會好一點。（圖：腐能量寶寶）

第三站：舂坎角沿路看人間仙景

唔好意思，行錯路往左去到北帝廟，說了大堆題外話。返回公園正途沿路往舂坎角方向走，離開公園前有些上坡路和石級，帶來些許運動量。由樹叢中「重見光明」，一出來便是巴士站，面向迴旋處往左行，由舂坎角道前往目的地。不認得路不緊要，行人路左方有個殘舊的藍底白字指示牌，寫着「慈氏護養院」，按它箭咀方向行就是了。

舂坎角道只有一條單程車路，步行時要小心出入車輛。由於路經慈氏護養院，雀仔朋友仍佔優勢之餘，不時會遇上探訪親友，亦有不少遛狗人士。少少的美中不足，看到右方的人間美景都可暫忘，只有遠方的豪宅提醒你仍身處地球。

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天氣晴朗的時候，會看到大鷹來回飛翔，當天陰霾不定，只在回程時看到一隻。行經慈氏護養院，前方便是目的地舂坎角公園。

舂坎角炮台已改建，融入為舂坎角公園的一部分。（圖：腐能量寶寶）

第四站：舂坎角炮台真古蹟

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看完馬坑公園的假古蹟，到達舂坎角公園可看到舂坎角炮台的真古蹟。事實上，舂坎角道沿途已可見到現在被鐵門密封的防空洞和士多房等昔日軍事設施，舂坎角公園前一個白色半圓形，正是昔日擺放炮台位置，二次大戰時曾經大發神威。

圖為摩星嶺炮台演練中的9.2吋口徑後裝海防炮，對比舂坎角炮台分上下兩層，各建有一個炮位，分別裝備6吋後裝海防炮。（維基百科）

題外話2：曾在香港保衛戰大發神威

1930年代後期駐港英軍在香港島南岸加建多座炮台，加強海岸防衛，當中包括舂坎角炮台、黃麻角炮台、博加拉炮台及赤柱炮台等。1938年興建舂坎角炮台 ，1941年1月完工，炮台隸屬英軍東岸射擊指揮部（Eastern Fire Command of the British Force）。炮台上下兩層各建有一個炮位，分別裝備6吋後裝海防炮。

1941年12月8日，日本發動太平洋戰爭並侵略香港，香港保衛戰爆發，日軍原計劃3日內攻陷香港，赤柱炮台群成為英軍在戰事中後期主要防守據點，多次轟擊入侵香港島的日軍，炮台屢受敵軍空襲和炮轟，鎮守英軍仍堅守炮台至12月26日。無奈日軍主力為由北向南入侵的陸軍，故港島南岸炮台對整體戰局並無重大影響，日軍12月18日晚在香港島東北岸登陸，至1941年12月25日下午港督楊慕琦投降。當時防守赤柱的東旅指揮官華里士準將未能確定投降消息真偽，因此赤柱戰事持續至12月26日該處英軍才投降。

1945年8月香港重光，英軍重回赤柱炮台駐守，3門9.2吋海防炮後來因沒有需要而被拆除，炮位只留下基座；至於舂坎角炮台因為沒有實際需要而被廢棄，炮台的設施亦被移除，原址在英軍撤守後改建為公園。2009年古物諮詢委員會對炮台現存的建築物進行評審，舂坎角炮台被列香港二級歷史建築。2014年慈氏護養院擴建，上層1號炮位被拆毀，只保留下層2號炮位，包括半圓形的水泥掩體及兩個探照燈平台，當中兩座發電機堡均被用作慈氏護養院的倉庫。

（註：上述資料為參考香港保衛戰相關書籍及整合網上資訊所得，當中或有不足或錯漏之處，敬請各路高手指正及多多包涵。）

以為看不到的，不料在舂坎角沙灘失而復得。（圖：腐能量寶寶）

附加景點：舂坎角沙灘看日落

到達舂坎角公園時已近6時，看到天涯海角盡處點點散渙黃光，以為今次看不到日落，想多爭取一點步數消脂，沿舂坎角道路折返後，再落舂坎角沙灘走走。

人生就是這樣，一心想去看日落，滿以為失望而回，不料柳暗花明又一村，隨心行到舂坎角沙灘，在毫無預期之下，奪目耀眼的「咸蛋黃」不是正在向我招手嗎？

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舂坎角散步後感：

這條路線簡單易行，又不會盪失路，交通亦算方便。馬坑公園以及舂坎角道尾段分別有些石級和上坡路段，稍為提高能量消耗，急行出了一身汗。日落無敵海景實在太吸引，建議可在4時半左右起步，時間應該剛剛好。腐能量寶寶為避世獨自前往，此路線其實亦非常適合情侶拍拖觀景打卡，也是婚照攝影熱門景點。

舂坎角天涯海角散步路線圖：

赤柱市中心出發到舂坎角，路程約半小時，即可享受無敵海景。（Google Maps）

路線：赤柱市中心>赤柱市集>赤柱海濱長廊>赤柱大街>美利樓>赤柱馬坑公園>舂坎角道>慈氏護養院＞舂坎角道



時間：約1小時45分鐘



步數：9529



難度：1.5/5



時間／天氣：傍晚時份﹑陰天



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



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